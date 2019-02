Roma, sospiro di sollievo per Manolas

La Roma tira un sospiro di sollievo. Dopo la grande paura, infatti, gli esami strumentali hanno evidenziato che l'infortunio di Kostas Manolas era meno grave di quanto previsto (e temuto).

Il centrale greco è infatti alle prese con una leggera distorsione alla caviglia, senza alcun interessamento ai legamenti. Il difensore ha già iniziato il ciclo di terapie e tornerà a lavorare con il resto del gruppo nel corso della giornata di mercoledì.

Sarà quindi a disposizione di Eusebio Di Francesco per l'atteso derby con la Lazio sabato sera e anche per la trasferta di Champions League in Portogallo, dove i giallorossi affronteranno il Porto il prossimo 6 marzo.

SPORTAL.IT | 25-02-2019 23:55