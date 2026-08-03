L'interesse del Milan per Soulé può cambiare il mercato della Roma: Nusa resta il sogno di Gasperini, Nico Gonzalez è l'alternativa. Intanto ultimatum al Feyenoord per Read

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Ora Gasperini ha fretta. Non soltanto per i quattro gol incassati contro il Cardiff, ma anche perché Wesley preoccupa e, là davanti, al netto dell’arrivo di Castro, manca ancora quell’esterno offensivo alla Lookman che, nelle idee del tecnico della Roma, avrebbe dovuto essere uno tra Greenwood e Summerville. Mentre i giallorossi accelerano per Read, un assist arriva dal Milan, sempre più interessato a Soulé. La cessione dell’argentino potrebbe infatti sbloccare l’assalto al gioiello Nusa, anche se le alternative non mancano.

Roma, allarme Wesley e ultimatum per Read

Dopo essere stato costretto a saltare i Mondiali, Wesley ha riportato una lieve distorsione alla caviglia nell’ultima amichevole contro il Cardiff City, facendo scattare un campanello d’allarme. Non si tratta di un infortunio serio, ma, considerato lo storico del laterale brasiliano – pedina fondamentale nello scacchiere di Gasperini – la parola d’ordine è evitare qualsiasi rischio. Da qui la decisione di sferrare l’assalto definitivo a Givairo Read, ventenne terzino destro del Feyenoord. L’olandese ha già dato il suo sì alla Roma, ma resta da convincere il club di Rotterdam, tentato anche dalla proposta del Nottingham Forest. I giallorossi sono arrivati a mettere sul piatto un’offerta complessiva da 29 milioni di euro e non intendono rilanciare ulteriormente. Prendere o lasciare. La palla passa ora al Feyenoord, ma a Trigoria filtra fiducia.

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Gasperini, che regalo dal Milan: Soulé sblocca Nusa

Per finanziare un grande colpo servirà inevitabilmente sacrificare almeno un pezzo pregiato della rosa. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore il Milan ha intensificato il proprio interesse per Matias Soulé, trequartista che si inserirebbe perfettamente nello scacchiere tattico di Ruben Amorim. Resta da capire se Gerry Cardinale sarà disposto ad accontentare le richieste della Roma, che continua a valutare l’argentino tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Assalto a Nusa (e non solo): spunta anche Nico Gonzalez

Se l’operazione Soulé dovesse davvero prendere quota, per la Roma diventerebbe decisamente più semplice avvicinarsi a Nusa. La posizione del Lipsia, però, è chiara: il talento norvegese non lascerà la Bundesliga per meno di 60 milioni di euro. Il connazionale di Haaland resta il grande obiettivo di Gasperini per la corsia sinistra, dopo le delusioni incassate nelle trattative per Greenwood e Summerville.

La caccia al nuovo Lookman, però, non si ferma a Nusa. L’ultima idea, decisamente più accessibile sul piano economico, porta a Nico Gonzalez, reduce dalla finale del Mondiale persa contro la Spagna. Per la Juventus l’argentino continua a essere un elemento sacrificabile davanti a un’offerta vicina ai 30 milioni di euro. Sul taccuino del ds Tony D’Amico restano annotati anche il brasiliano Endrick, che il Real Madrid non è intenzionato a trattenere, e il tedesco Jamie Leweling dello Stoccarda.