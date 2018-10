Roma-Spal, le probabili formazioni

Sarà la sfida dello stadio Olimpico tra la Roma di Eusebio Di Francesco e la Spal di Leonardo Semplici ad aprire la nona giornata della massima serie. Squadre in campo alle 15 di sabato.

Solo una volta la formazione di Ferrara ha vinto allo Stadio Olimpico, nella stagione 1965-66: nei 17 confronti totali nella capitale i giallorossi hanno fatto bottino pieno per dieci volte, pareggiando 6.

La Roma viene da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League, le scelte del suo tecnico per la gara con la Spal saranno condizionate anche dal fatto che in settimana Olsen e compagni martedì sera torneranno in campo contro i russi del Cska Mosca per la competizione europea.

Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): 1 Olsen; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 42 Nzonzi, 4 Cristante; 17 Under, 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko.

SPAL (3-5-2): 1 Gomis; 4 Cionek, 23 Vicari, 3 Djourou; 29 Lazzari, 6 Missiroli, 28 Schiattarella, 8 Valoti, 93 Fares; 37 Petagna, 7 Antenucci.

SPORTAL.IT | 19-10-2018 09:50