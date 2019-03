Roma, spunta il nome di Ranieri

Appuntamento fondamentale per la Roma. Oggi è in programma la sfida di ritorno di Champions League con il Porto. Di Francesco si gioca la conferma sulla panchina giallorossa. Tanti i nomi in gioco, in caso di esonero dell'attuale tecnico della Roma.

Oltre a Paulo Sousa (sarà presente allo stadio Do Dragao) e Donadoni (pronto a fare il traghettatore fino al termine della stagione), ci sarebbe anche l'opzione Ranieri, appena esonerato dal Fulham. Per il tecnico Campione d'Inghilterra con il Leicester sarebbe un ritorno sulla panchina giallorossa.

SPORTAL.IT | 06-03-2019 09:25