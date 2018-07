Roma, spunta il nome di Suso

Dopo l'incredibile epilogo della trattativa con Malcom (finito al Barcellona), Monchi è tornato al lavoro per individuare un nome nuovo per l'attacco. Tanti le opzioni, tra cui anche quella di Suso, in forza al Milan.

Lo spagnolo è un vecchio pallino di Monchi. Da capire la quotazione che il Diavolo fa di Suso, dopo la scadenza della clausola rescissoria per l'estero. Da non escludere altre piste, come quella che porta a Berardi del Sassuolo, da tempo accostato alla Roma.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 09:55