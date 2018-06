La Roma ha messo nel mirino Hector Herrera.

Il centrocampista messicano si sta mettendo in mostra ai Mondiali di Russia e ha già comunicato di non voler rinnovare con il Porto il contratto in scadenza nel 2019.

La strategia dei giallorossi, secondo quanto riporta Sky Sport, è quella di bloccare Herrera e tesserarlo l’anno prossimo a parametro zero.

SPORTAL.IT | 29-06-2018 19:50