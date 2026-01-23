Roma-Stoccarda, moviola: l’Olimpico rumoreggia per un rigore, perché l’arbitro lo ha ignorato

La prova dell’arbitro Brooks nella penultima giornata della Phase di Europa League analizzata al microscopio, il fischietto inglese ne ha ammoniti 3

John Brooks, la scelta dell’Uefa per Roma-Stoccarda, è nato nel 1990, ed arbitra principalmente in Premier League, essendo stato promosso nel gruppo d’élite nel 2021 e arbitro di categoria UEFA 1 nel 2024. In patria ha diretto partite importanti come Tottenham-Liverpool ma vediamo come se l’è cavata ieri all’Olimpico.

I precedenti di Brooks con la Roma

Il fischietto della sezione di Leicestershire non aveva mai arbitro né Roma né Stoccarda. Nel suo curriculum due gare del Milan Under 19 e una dell’Italia Under 17, Brooks ha arbitrato una partita della Lazio il 30 gennaio 2025 e i biancocelesti persero 1-0 in casa del Braga.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bennett e Davies con England IV uomo, l’australiano Gillett al Var e l’olandese van Boekel all’Avar, l’arbitro ha ammonito Mittrlstad, Chabot, Celik.

Roma-Stoccarda, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. L’inglese Brooks sceglie il metro di fischiare poco e di lasciar giocare. Primo giallo al 18′: è per Mittrlstad che travolge Rensch. Al 40′ regolare il gol di Pisilli che sblocca il match. All’81’ la Roma chiede un rigore: Wesley parte sulla sinistra, entra in area e cade ma l’arbitro lascia giocare. Decisione sostanzialmente corretta perchè il contatto è troppo lieve per legittimare il penalty: rumoreggia l’Olimpico. All’84’ ammonito Chabot per fallo su Ferguson, all’87’ ammonito Celik per un fallo tattico ai danni di Leweling. Al 93′ regolare anche il raddoppio di Pisilli e dopo 5 ‘ di recupero Roma-Stoccarda finisce 2-0.