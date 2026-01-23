Roma-Stoccarda, moviola: l’Olimpico rumoreggia per un rigore, perché l’arbitro lo ha ignorato

John Brooks, la scelta dell’Uefa per Roma-Stoccarda, è nato nel 1990, ed arbitra principalmente in Premier League, essendo stato promosso nel gruppo d’élite nel 2021 e arbitro di categoria UEFA 1 nel 2024. In patria ha diretto partite importanti come Tottenham-Liverpool ma vediamo come se l’è cavata ieri all’Olimpico.
- I precedenti di Brooks con la Roma
- L’arbitro ha ammonito tre giocatori
- Roma-Stoccarda, i casi da moviola
I precedenti di Brooks con la Roma
Il fischietto della sezione di Leicestershire non aveva mai arbitro né Roma né Stoccarda. Nel suo curriculum due gare del Milan Under 19 e una dell’Italia Under 17, Brooks ha arbitrato una partita della Lazio il 30 gennaio 2025 e i biancocelesti persero 1-0 in casa del Braga.
L’arbitro ha ammonito tre giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Bennett e Davies con England IV uomo, l’australiano Gillett al Var e l’olandese van Boekel all’Avar, l’arbitro ha ammonito Mittrlstad, Chabot, Celik.
Roma-Stoccarda, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. L’inglese Brooks sceglie il metro di fischiare poco e di lasciar giocare. Primo giallo al 18′: è per Mittrlstad che travolge Rensch. Al 40′ regolare il gol di Pisilli che sblocca il match. All’81’ la Roma chiede un rigore: Wesley parte sulla sinistra, entra in area e cade ma l’arbitro lascia giocare. Decisione sostanzialmente corretta perchè il contatto è troppo lieve per legittimare il penalty: rumoreggia l’Olimpico. All’84’ ammonito Chabot per fallo su Ferguson, all’87’ ammonito Celik per un fallo tattico ai danni di Leweling. Al 93′ regolare anche il raddoppio di Pisilli e dopo 5 ‘ di recupero Roma-Stoccarda finisce 2-0.