Roma su Arias, l'Atletico Madrid conferma

Per un’intera finestra di mercato, un paio d’anni fa, Santiago Arias era parso a un passo dal trasferimento al Napoli.

Poi non se n’è mai fatto nulla e il colombiano è andato a giocare all’Atletico Madrid. Ora, però, potrebbe essere proprio ui l’acquisto a sorpresa della Roma negli ultimi giorni di mercato.

A rivelarlo è Andrea Berta, direttore sportivo (italiano) dell’Atletico. Il quale, come riportato dal quotidiano tedesco ‘Kicker’, interpellato, sulla possibilità che Arias possa trasferirsi al Bayer Leverkusen, ha negato tirando in ballo proprio i giallorossi: “Stiamo parlando con la Roma, l’Everton e il Psg, non con il Leverkusen”.

Sempre secondo ‘Kicker’, il prezzo per un’eventuale cessione a titolo definitivo è già stabilito dall’Atletico Madrid: dai 10 ai 12 milioni di euro.”Ma è possibile anche un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto dopo 10 presenze”, ha spiegato ancora Berta.

OMNISPORT | 21-09-2020 23:15