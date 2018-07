Roma su Pavard ma lo Stoccarda spara alto

La Roma ha messo nel mirino Benjamin Pavard.

Il difensore dello Stoccarda, protagonista al Mondiale con la Francia, ha attirato l’attenzione di alcuni club europei tra cui i giallorossi, pronti ad intavolare una trattativa nel caso in cui non si arrivi ad una soluzione per il rinnovo di Alessandro Florenzi.

Il club tedesco però, considerate le buone prestazioni del giocatore, ha deciso di sparare alto per il prezzo del cartellino. Il direttore sportivo Michael Reschke, intervistato da Stuttgarter Zeitung, ha riferito che non verranno prese in considerazione offerte inferiori a 50 milioni di euro. Una richiesta altissima che spaventa non solo la Roma, ma anche altre interessate come Liverpool e Bayern Monaco.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 18:00