Roma sulle tracce di Pastore

La Roma sta pensando a Javier Pastore. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo dei giallorossi Monchi si sarebbe inserito nella corsa al trequartista argentino ex Palermo, che sarà ceduto dal Paris Saint Germain, costretto a fare cassa per 60 milioni di euro per non violare il Fair Play Finanziario.

Per Pastore potrebbero bastare una ventina di milioni, ma resta lo scoglio ingaggio: a Parigi percepisce 6 milioni di euro, troppo per le casse dei capitolini.

SPORTAL.IT | 17-06-2018 11:30