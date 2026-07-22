Roma-Summerville, c'è ancora speranza: le telefonate di Gasperini e Malen per evitare un'altra beffa dopo Greenwood e Celik

Il tecnico e l'attaccante olandese sono intervenuti per convincere l'esterno del West Ham ad accettare i giallorossi nonostante la faraonica offerta dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi

Lunga e tortuosa strada verso un successo che non è scontato, o breve scorciatoia in direzione di una felicità tutto sommato effimera? Il dilemma che si pone davanti a Crysencio Summerville in queste ore va ben oltre la semplice scelta di una squadra. Giocare in un torneo competitivo come la Serie A, disputare la Champions League guadagnando comunque somme che conforterebbero il pil di un qualsiasi paese centroafricano, o fare il riccone in un torneo farcito di giocatori sul viale del tramonto e carneadi della pelota? In poche parole: Roma o Al-Hilal?

Roma, obiettivo Summerville

Dopo il beffardo addio di Celik in direzione Juventus, Crysencio Summerville rimane il grande obiettivo della Roma per rinforzare l’attacco. La volontà della società è chiara: consegnare a Gasperini una squadra più dinamica, verticale e ricca di qualità negli uno contro uno. Se entrambe le operazioni dovessero andare in porto, la Roma aggiungerebbe un tassello fondamentale al proprio progetto tecnico e lancerebbe un segnale importante alle rivali in vista della nuova stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Telenovela Summerville

La telenovela per il calciatore olandese, perché ormai di questo si tratta, non sembra essere ancora terminata. Se l’ingaggio del calciatore sembrava ormai fatto, in serata l‘Al-HIlal è piombato nella trattativa offrendo 80 milioni al West Ham e un ingaggio faraonico al calciatore. In mattinata, invece, oltre a Gasperini anche Malen ha parlato con il suo connazionale. I due potrebbero averlo convinto ad accettare i giallorossi. Non è niente di certo, però, il giocatore vuole la Champions League ed entro oggi è attesa le decisione finale.

Roma, le alternative a Summerville

Nel frattempo però bisogna preparare le alternative: come riporta Sportmediaset.it, il piano B sarebbe Nusa, esterno del Lipsia che, per talento ed esperienza, farebbe felice Gasp e i tifosi giallorossi. Il giocatore però piace a molte squadre, tra cui il Newcastle e Atletico Madrid. Altro nome alternativo è quello di Diego Moreira, esterno dello Strasburgo, che però non sembra propenso a cederlo. Infine, ci sono in lista il norvegese Schjelderup del Benfica e Mbaye del Psg, giocatori più raggiungibili per costi e ingaggio anche se non solleticano più di tanto il Gasp.

Summerville, tutte le tappe della vicenda

Summerville resta di gran lunga l’obiettivo principale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella mattinata di ieri tutto era pronto per il passaggio dell’esterno sinistro alla Roma: 47 milioni più 4 di bonus al West Ham, circa 4,2 al giocatore. I Friedkin avevano inviato il loro aereo privato a Rotterdam per prelevare il 24enne e portarlo nella capitale intorno alle 21,30. Poi l’irruzione dell’Al-Hilal: 70 milioni al club inglese più 5 di bonus e un mega contratto da 15 milioni a giocatore. Tutto nel giro di due ore: volo provato annullato, e nuova beffa all’orizzonte dopo quelle per Greenwood e Celik. Insomma, contro la concorrenza dei club arabi, non basta una qualificazione in Champions League: i timori di Gasperini potrebbero avverarsi molto presto.

Le caratteristiche di Summerville

Perché l’olandese piace tanto all’ex tecnico dell’Atalanta? Per la sua imprevedibilità e per la capacità di andarsene in velocità: il tecnico lo ritiene perfetto per il suo gioco aggressivo perché bravo a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica. Nel suo 3-4-3 può giocare da esterno sinistro offensivo a piede invertito rientrando verso il centro per calciare di destro o inserirsi negli spazi. Inoltre, è un vecchio pallino della Roma, che l’aveva già trattato un paio d’anni fa quando giocava al Leeds, prima di prendere Soulé dalla Juventus. Nel 2024 l’olandese costava 20/25 milioni di euro, i giallorossi avevano avuto dei contatti con l’entourage del giocatore per poi decidere di investire circa 30 milioni per Soulé abbandonando così la pista Summerville.

Dybala alla festa della Roma

Intanto, nella serata di ieri, migliaia di tifosi giallorossi si sono riversati nelle vie della Capitale per festeggiare i 99 anni del club. A sorpresa dal balcone è spuntato Paulo Dybala, insieme a Rizzitelli e Candela: l’argentino indossava la nuova maglia giallorossa, i tifosi sono impazziti di gioia.