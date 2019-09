Serie di infortuni in casa Roma. Dopo gli stop di Perotti, Under e Zappacosta, anche il neo acquisto Smalling è costretto a fermarsi, in questo caso per un problema muscolare.

L'ex difensore del Manchester United si è bloccato giovedì durante la seduta di allenamento per un sovraccarico muscolare: le sue condizioni verranno valutare nelle prossime ore ma l'esordio è a rischio.

SPORTAL.IT | 13-09-2019 11:42