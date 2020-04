Roma, taglio stipendi: la lettera di Dzeko e compagni

I giocatori della Roma hanno deciso di rinunciare a 4 mensilità (marzo, aprile, maggio e giugno) e di aiutare i dipendenti della società giallorossa per fare fronte all'emergenza Coronavirus.

In una lettera aperta, Dzeko e compagni hanno espresso il loro sostegno al club in questo difficile momento: "Scriviamo per esprimere il nostro sostegno alla Società per tutto quello che sta facendo in questo periodo al fine di superare le difficoltà create dall'emergenza Covid-19".

“Noi giocatori siamo pronti a riprendere a giocare appena sarà possibile dando il massimo per raggiungere i nostri obiettivi, ma ci rendiamo anche conto che tutto ciò non basterà a far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza in corso. Con la speranza di fare qualcosa che aiuti la Società a far ripartire al meglio il progetto Roma che tutti condividiamo, abbiamo deciso di fare questa proposta finanziaria”.

“Confermiamo inoltre tutto il nostro supporto alle iniziative della Roma e di Roma Cares per aiutare chi si trova in difficoltà a causa del virus. Forza Roma!”.

SPORTAL.IT | 19-04-2020 16:15