Roma, tensione all'aeroporto. Lite Monchi-ultrà

Roma contestata all'aeroporto da alcuni ultrà della Roma, furiosi per l'eliminazione agli ottavi di Champions League. Tra i più bersagliati c'è il direttore sportivo Monchi, accusato apertamente da una ventina di tifosi: "Hai distrutto una squadra, te ne devi andare". Lo spagnolo ha risposto per le rime ("Siete bravi voi, in sei mesi vengo a prendervi uno a uno"), provocando la loro reazione: "Devi stare zitto, vattene", sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Tra i più contestati Nzonzi e Schick. Tanti cori contro l'intera squadra ("mercenari"). Di Francesco è passato a testa bassa senza proferire parola.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 12:45