Roma avanti, tifosi trovano la pecca della serata

Vittoria doveva essere e vittorie è stata. La Roma torna dalla Romania con tre punti presi sul campo del modesto Cluj e mette in cassaforte la qualificazione della fase a gironi di Europa League. Un gol e mezzo di Veretout bastano ai giallorossi per archiviare la pratica prima di pensare al Napoli, al big match di domenica prossima. E se ci sono tante note positive dalla serata europea, a cominciare dai tanti esordi dei giovani della cantera capitolina, più di qualche tifoso romanista ha storto il naso e i dissensi sono andati tutti verso una direzione, Bruno Peres.

La Roma vince e va con le seconde linee

C’è voluto l’ingresso prima di Veretout, che ha poi deciso la partita, ma anche quello di Mkhitaryan, nella ripresa per dare una mano a Fonseca e alla sua formazione da turnover che comunque si è distinta abbastanza bene. Tifosi soddisfatti anche e soprattutto per i tanti giovani che sono scesi in campo, Calafiori titolare e poi Milanese e Tinti a gara in corso. E gli applausi sono un po’ per tutti. “Più lo vedo gioca’ e più me convince” è uno dei commenti a sottolineare la buona prestazione di Villar che si è messo in evidenza mentre per Veretout è un plebiscito a mvp della gara, da molti invocato dopo un primo tempo un po’ soporifero.

Cluj-Roma 0-2: Bruno Peres nota stonata

A dieci minuti dalla fine, sul risultato già di 2-0 per i giallorossi arriva la goccia che fa traboccare il vaso di una serata apparentemente tranquilla sui social giallorossi: assist perfetto del giovane neoentrato Milanese per Bruno Peres che a tu per tu con il portiere spreca in maniera clamorosa calciando altissimo. I tifosi non gliela perdonano alla fine di una gara opaca dell’ex Toro: “Brunetto Peres come parcheggiatore a Trigoria non lo voglio più vedere”, “Brunetto mio, io ti voglio pure bene, ma quel gol lo facevo pure io. Scalza”; e ancora “Brunetto ma che combini”, una sfilza di “Che te sei magnato Bruno?”, “Che pippa Brunetto”, “Adesso perché non conta a nulla visto il risultato e tutto. Ma che gol si è mangiato?” per concludere con un laconico “Bruno Peres re di Coppa mancato”.

