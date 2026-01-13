Pagelle Roma-Torino 2-3: Adams dà spettacolo, il baby Arena illude Gasp, Ilkhan spegne l'Olimpico

Succede di tutto all'Olimpico: capitolini sottotono, El Shaarawy spreca. Gran partita degli uomini di Baroni che si regalano i quarti contro l'Inter

Il Torino elimina la Roma dalla Coppa Italia al termine di una gara a dir poco folle. All’Olimpico succede di tutto. Adams sblocca il match alla mezz’ora, poi nella ripresa Hermoso, appena entrato, firma il pari, che dura però pochissimo perché ancora Adams riporta avanti i granata. Nel finale Gasperini si gioca il jolly lanciando il giovanissimo Arena, che dopo appena trenta secondi riapre la sfida.

Quando tutto sembra indirizzato verso i calci di rigore, al 90’ Ilkhan trova il gol decisivo. Un successo che vale ai granata l’accesso ai quarti di finale, dove affronteranno l’Inter, e che rilancia il Toro dopo i due ko in campionato. Proprio in Serie A, domenica, le due squadre si affronteranno nuovamente.

Adams sblocca la sfida

Sotto gli occhi di poco più di 60mila spettatori, compresi quelli di Robinio Vaz in tribuna, è la Roma a fare il primo squillo. In avvio la girata improvvisa di Pisilli impegna Paleari, bravo a deviare in corner. Il Torino non resta a guardare e crea più di un grattacapo agli uomini di Gasperini, soprattutto nelle ripartenze. I granata rispondono prima con Adams, il cui destro non impensierisce Svilar, poi con Coco, che alza troppo la mira.

La gara è equilibrata e ad alta intensità. I capitolini tornano a spingere con Wesley, imbeccato da El Shaarawy, ma svirgola il mancino. È ancora il Faraone a costruire l’occasione più grande per i capitolini, anticipando Tameze, saltando Paleari con il controllo, sprecando però lo scavino. Al 35’ arriva il lampo granata che rompe l’equilibrio, con Adams che dal limite piazza un destro angolato e beffa Svilar. La Roma appare narcotizzata, anche per via degli infortuni, ma il merito va alla solidità e alla prova ordinata degli uomini di Baroni.

Partita folle all’Olimpico: la decide Ilkhan

Servivano personalità e grinta, e Gasperini lo capisce subito, intervenendo con i cambi che danno effetti immediati. Dentro Hermoso e Ndicka al posto di Rensch e Ziolkowski. L’impatto di Hermoso è devastante, con una vera e propria squisitezza tecnica infila Paleari e riporta la sfida in parità.

Ma per il Torino si è trattato solo di un attimo di blackout, poi tornano subito concentrazione e fame di vittoria. A colpire ancora i capitolini è l’asse Vlasic-Adams, con lo scozzese che beffa nuovamente Svilar. Una rete che spegne immediatamente l’entusiasmo giallorosso dopo il pari, con Gasperini che prova a rimescolare le carte inserendo Dybala e Koné per riaprirla, senza però ottenere l’impatto sperato.

La Roma appare visibilmente sottotono di fronte a un Torino sempre in partita, rinvigorito anche dalle forze fresche inserite da Baroni, che nel finale perde Ismajli, uscito dal campo zoppicando. A una decina di minuti dal 90’, Gasperini tenta la mossa della disperazione e lancia il giovanissimo Arena.

È una scelta di coraggio: classe 2009, appena entrato colpisce di testa, segna e riapre clamorosamente la sfida. Lo stesso Arena sfiora anche la doppietta sul cross basso di Celik, arrivando a un soffio dal pallone. Sembra finita, ma la girandola di emozioni non si ferma: al 90’ Ilkhan buca Svilar sugli sviluppi di un corner. Non c’è più tempo, passa il Torino.

Top e flop della Roma

Arena 7: Sedici anni, ma tanta personalità. Entra e si prende subito il boato dell’Olimpico con il colpo di testa che riapre la sfida.

Sedici anni, ma tanta personalità. Entra e si prende subito il boato dell’Olimpico con il colpo di testa che riapre la sfida. Rensch 6: Sottotono, ma sicuramente il migliore del reparto. (1′ st Hermoso 7: Impatto a dir poco devastante. Un gol da attaccante consumato che vale il momentaneo pari in avvio di ripresa)

Sottotono, ma sicuramente il migliore del reparto. Impatto a dir poco devastante. Un gol da attaccante consumato che vale il momentaneo pari in avvio di ripresa) El Shaarawy 5.5: Avvio incoraggiante, poi si spegne col passare dei minuti. Sbaglia diverse scelte in ripartenza, pesano anche gli errori sotto porta.

Avvio incoraggiante, poi si spegne col passare dei minuti. Sbaglia diverse scelte in ripartenza, pesano anche gli errori sotto porta. Ziolkowski 5.5: Inizio solido, poi cala. Lettura sbagliata sul gol di Adams, con anche una leggera deviazione. ( Ndicka 5.5: Rientrato dalla Coppa d’Africa, non è al meglio e si vede)

Inizio solido, poi cala. Lettura sbagliata sul gol di Adams, con anche una leggera deviazione. ( Rientrato dalla Coppa d’Africa, non è al meglio e si vede) Ghilardi 5.5: Soffre il ritmo degli attaccanti granata e spesso arriva in ritardo nelle chiusure. Anche lui ha responsabilità sul gol di Adams.

Soffre il ritmo degli attaccanti granata e spesso arriva in ritardo nelle chiusure. Anche lui ha responsabilità sul gol di Adams. Svilar 4.5: Serataccia per il portiere.

Top e flop del Torino

Aboukhlal 5.5: Meno brillante rispetto ad altre uscite, il giallo in avvio ne condiziona la prestazione.

Meno brillante rispetto ad altre uscite, il giallo in avvio ne condiziona la prestazione. Simeone 6: Solito lavoro prezioso. Si sacrifica, si muove tanto e rende la vita difficile alla difesa avversaria.

Solito lavoro prezioso. Si sacrifica, si muove tanto e rende la vita difficile alla difesa avversaria. Vlasic 6.5: Decisamente in giornata. Accende la manovra e firma i due assist per la doppietta di Adams.

Decisamente in giornata. Accende la manovra e firma i due assist per la doppietta di Adams. Adams 7: Subito pericoloso, sblocca la gara e nella ripresa colpisce ancora nel momento chiave.

Subito pericoloso, sblocca la gara e nella ripresa colpisce ancora nel momento chiave. Ilkhan 7: Partita di grande spessore. Nel finale si prende la scena e decide la vittoria dei suoi.

