Roma-Torino: Le formazioni

Roma-Torino sarà il match che chiuderà la 12esima giornata di campionato. La partita si giocherà questa sera allo Stadio Olimpico di Roma.

Ecco le formazioni iniziali delle due squadre:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Per Fonseca rientro in campo di Bruno Peres al posto di Karsdorp. Rientra anche Pedro, che giocherà alle spalle di Dzeko assieme a Pellegrini, in modo da concedere un turno di riposo a Mkhitaryan.

TORINO (3-5-1-1), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Gojak, Rincon Linetty, Rodriguez; Lukic; Belotti. Allenatore: Giampaolo.

Giampaolo lascia in panchina l’eterno Sirigu dando spazio a Milinkovic-Savic. A centrocampo Singo e Rodriguez sugli esterni, al centro Gojak e Linetty agiranno ai lati di Rincon. In attacco Lukic dietro Belotti.

OMNISPORT | 17-12-2020 20:01