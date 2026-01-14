Roma-Torino, moviola: cosa ha combinato l’arbitro nella gara più importante della sua carriera

La prova del giovanissimo arbitro Bonacina all’Olimpico per la gara di coppa Italia analizzata al microscopio dal talent di Mediaset Graziano Cesari

Kevin Bonacina, 31 anni, la scelta per Roma-Torino, ha debuttato in serie A due anni fa in Empoli-Torino. Il fischietto appartenente alla sezione Aia di Bergamo, ha fatto il grande grande salto in Serie B dopo aver diretto 27 partite nel 2022/23 tra Serie C e Primavera nella stagione 2023/2024. Nato a Lecco e residente a Cisano Bergamasco, ha diretto anche la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1 nel 2023 ma il suo arbitraggio ha fatto letteralmente imbufalire i tifosi rossoneri ed è approdato perfino in Parlamento. Nella passata stagione aveva arbitrato anche in coppa Italia Milan-Sassuolo. In questa stagione aveva diretto 5 gare di A, l’ultima in Torino-Como. Vediamo come se l’è cavata stavolta.

I precedenti di Bonacina con Roma e Torino

Il fischietto bergamasco ha incontrato per la prima volta in carriera la Roma. Erano cinque, invece, i precedenti con i granata che con lui avevano riportato tre vittorie, un pareggio e una pesante sconfitta per 1-5 rimediata contro il Como nel corso dell’attuale campionato.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Politi con Marinelli IV uomo, Mazzoleni al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro ha ammonito Rensch, Aboukhlal, Lazaro, Ghilardi.

Roma-Torino, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 14′ ed è subito polemica: Rensch ferma in maniera fallosa Gineitis che si stava involando verso la rete, e i giocatori del Toro vogliono un rosso ma l’arbitro non cambia idea e il Var non interviene. Al 23′ ammonito Aboukhlal che ferma fallosamente la ripartenza di Bailey. Al 40′ scintille in campo prima per un contatto El Shaarawy-Tameze e poi per uno scontro Vlasic-Ghilardi.

Al 48′ ammonito Lazaro per un fallo tattico. Al 92′ ammonito Ghilardi per un fallo su Njie, dopo 5′ di recupero Roma-Torino finisce 2-3.

La sentenza di Cesari

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è Graziano Cesari. A Italia1 l’esperto di Mediaset dice: “Esame superato per Bonacina, era la partita più importante della sua carriera e mi è piaciuto tantissimo. Corrette tutte le ammonizioni, vediamo le prime due. Sul giallo a Rensch il Toro chiedeva il rosso, vediamo le immagini, c’è l’assistente che praticamente entra sul terreno di gioco, vuol dare una mano a Bonacina. L’arbitro estrae il giallo perché c’è Celik che può intervenire, decisione corretta. Giusta anche la seconda ammonizione per Spa, è vero che al momento del fallo su Bailey la distanza dalla porta c’è ma ci sono tre giocatori della Roma lanciati verso la porta. Dò 8 come voto a Bonacina”.