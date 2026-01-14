Roma-Torino, moviola: cosa ha combinato l’arbitro nella gara più importante della sua carriera

Kevin Bonacina, 31 anni, la scelta per Roma-Torino, ha debuttato in serie A due anni fa in Empoli-Torino. Il fischietto appartenente alla sezione Aia di Bergamo, ha fatto il grande grande salto in Serie B dopo aver diretto 27 partite nel 2022/23 tra Serie C e Primavera nella stagione 2023/2024. Nato a Lecco e residente a Cisano Bergamasco, ha diretto anche la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1 nel 2023 ma il suo arbitraggio ha fatto letteralmente imbufalire i tifosi rossoneri ed è approdato perfino in Parlamento. Nella passata stagione aveva arbitrato anche in coppa Italia Milan-Sassuolo. In questa stagione aveva diretto 5 gare di A, l’ultima in Torino-Como. Vediamo come se l’è cavata stavolta.
I precedenti di Bonacina con Roma e Torino
Il fischietto bergamasco ha incontrato per la prima volta in carriera la Roma. Erano cinque, invece, i precedenti con i granata che con lui avevano riportato tre vittorie, un pareggio e una pesante sconfitta per 1-5 rimediata contro il Como nel corso dell’attuale campionato.
L’arbitro ha ammonito 4 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Politi con Marinelli IV uomo, Mazzoleni al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro ha ammonito Rensch, Aboukhlal, Lazaro, Ghilardi.
Roma-Torino, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 14′ ed è subito polemica: Rensch ferma in maniera fallosa Gineitis che si stava involando verso la rete, e i giocatori del Toro vogliono un rosso ma l’arbitro non cambia idea e il Var non interviene. Al 23′ ammonito Aboukhlal che ferma fallosamente la ripartenza di Bailey. Al 40′ scintille in campo prima per un contatto El Shaarawy-Tameze e poi per uno scontro Vlasic-Ghilardi.
Al 48′ ammonito Lazaro per un fallo tattico. Al 92′ ammonito Ghilardi per un fallo su Njie, dopo 5′ di recupero Roma-Torino finisce 2-3.
La sentenza di Cesari
A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è Graziano Cesari. A Italia1 l’esperto di Mediaset dice: “Esame superato per Bonacina, era la partita più importante della sua carriera e mi è piaciuto tantissimo. Corrette tutte le ammonizioni, vediamo le prime due. Sul giallo a Rensch il Toro chiedeva il rosso, vediamo le immagini, c’è l’assistente che praticamente entra sul terreno di gioco, vuol dare una mano a Bonacina. L’arbitro estrae il giallo perché c’è Celik che può intervenire, decisione corretta. Giusta anche la seconda ammonizione per Spa, è vero che al momento del fallo su Bailey la distanza dalla porta c’è ma ci sono tre giocatori della Roma lanciati verso la porta. Dò 8 come voto a Bonacina”.