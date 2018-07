Roma, torna in gioco Chiesa

Il mercato della Roma potrebbe non essere finito. In attesa di offerte sul fronte Alisson, Monchi, uomo mercato dei giallorossi, starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per l'attacco. Oltre a Berardi, occhi puntati su Chiesa.

I giallorossi sarebbero pronti ad una nuova offensiva per il gioiello della Fiorentina, molto stimato da Di Francesco. Chiaramente, si pensa anche a cedere qualche esubero, soprattutto tra gli attaccanti. Perotti ed El Shaarawy i candidati a fare le valigie.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 11-07-2018 09:15