Roma, Totti a gamba tesa: l'ex capitano si sbilancia su Zaniolo

L’ex capitano della Roma Francesco Totti è tornato a parlare del club giallorosso in un’intervista a Radio Radio. Negli ultimi giorni nella Capitale si discute soprattutto dell’imprenditore statunitense Dan Friedkin, che potrebbe sfilare la Roma dalle mani di James Pallotta. I tifosi già sognano un progetto in grande stile e il ritorno del leggendario ex numero 10.

Ma l’ex Pupone non è dello stesso parere: “Io sono abbastanza permaloso, un po’ rosicone. Quando prendo un percorso lo porto a termine. Se ora qualcuno mi chiedesse di tornare nella Roma, magari un nuovo proprietario, mi metterebbe in difficoltà. Ma gli direi di no perché rispetto la mia decisione e voglio fare questa strada: voglio seguire i calciatori e trasmettere loro la mia esperienza”.

Totti ad ogni modo spera che Friedkin possa davvero arrivare: “Non so se arriverà questo americano, ho i miei dubbi perché poi quando uno mette le mani nella Roma è difficile che vada avanti. E io ne so qualcosa. Però spero per tutti i tifosi giallorossi, me compreso, che arrivi un presidente capace di far vincere tutto a questa squadra, scudetti e Champions. Nulla da togliere a Pallotta perché ognuno ha i suoi movimenti e pensieri. In questo momento vado nella mia direzione”.

L’ex capitano si è anche espresso sul futuro di Nicolò Zaniolo, che molti paragonano a lui: “Per il bene di Zaniolo, smettiamo di fare paragoni con me. Lasciamolo fare. Spero che possa rimanere a Roma il più a lungo possibile, anche se per me non sarà così. Potrebbero venderlo. Può andare in molte squadre, da qua a giugno può succedere di tutto”.

Il Tottismo: “Avercene di Totti in squadra. Penso che i problemi li creassero alcuni giornalisti o alcuni tifosi. Totti giocava solo per la Roma e ha giocato anche su una gamba sola. Nessuno deve dire che ho messo Totti davanti alla Roma”.

