Roma, Totti choc: fissata la data, ecco perché dice addio

A Roma sta per accadere l'impensabile: Francesco Totti ha deciso di lasciare il club giallorosso. Già negli scorsi giorni l'ex numero 10 dei capitolini attravero un post su Twitter aveva comunicato la volontà di chiarire la sua posizione in merito alle voci sul suo ruolo in società; ora il leggendario capitano della Roma ha fissato per lunedì una conferenza stampa straordinaria in cui comunicherà le sue dimissioni. Una decisione che se confermata rappresenterebbe un colpo durissimo alla proprietà Pallotta già scossa dalla partenza di Daniele De Rossi.

Secondo quanto riporta Sky, sono tre le ragioni che hanno spinto il più grande giocatore della storia del club a lasciare dopo i due anni da dirigente: la mancanza di coinvolgimento nelle decisioni prese per il nuovo assetto societario (in particolare la nomina del nuovo allenatore Fonseca e del direttore portivo Petrachi); la campagna stampa contro di lui, che gli fa pensare che ci sia una precisa strategia per metterlo in cattiva luce; la lettera di Pallotta che ha conferma il ruolo centrale di Baldini e lo spazio di manovra limitato per l'ex Pupone.

Totti non si è presentato al vertice di Londra perché le decisioni sul nuovo allenatore erano già state prese e non sarebbero cambiate. Ha così deciso di rifiutare l'offerta di rivestire il ruolo di direttore tecnico e di andarsene: lunedì la conferenza in cui ufficializzerà la decisione. Si terrà al Coni nelle prime ore del pomeriggio: a meno di colpi di scena, le strade di Totti e della Roma si divideranno, almeno nel prossimo futuro.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 15-06-2019 13:49