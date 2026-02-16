Roma, Totti pronto al ritorno in giallorosso: c’è l’ok di Gasperini, il retroscena sul maxi-ingaggio

L’ex capitano ha confermato di aver parlato con la dirigenza del suo ingresso come consulente e ammesso di aver incontrato l’allenatore

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ci pensa Francesco Totti a risollevare la Roma dopo la vittoria sfiorata a Napoli: l’ex capitano ha ammesso di essere vicino al ritorno in giallorosso, spiegando di aver anche incontrato Gian Piero Gasperini. Pronto per lui un maxi-ingaggio.

Totti e l’ok di Gasperini al ritorno

Sembra ormai tracciata la strada per il ritorno di Francesco Totti nella Roma. Lo ha parzialmente ammesso lo stesso ex capitano giallorosso, intervistato da Sky Sport a margine di un evento di una società di cui Totti è testimonial. “Sì, sto parlando con la Roma”, ha confessato il Pupone a proposito di un suo possibile ingresso nella dirigenza del club capitolino. Ma a Sky Sport Totti ha anche aggiunto un dettaglio non da poco: “Sono anche andato a cena con Gasperini”. Insomma, l’operazione per il rientro di Totti avrebbe ottenuto anche il pieno consenso da parte del tecnico giallorosso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il maxi-ingaggio proposto dai Friedkin

Cosa manca allora perché la Roma possa celebrare il ritorno a casa del più grande campione della sua storia? Per l’accordo non sembrano esserci problemi di carattere economico. Secondo quanto rivelato da Repubblica, infatti, la società dei Friedkin avrebbe proposto a Totti un ruolo da ambasciatore del club, accompagnato da un ingaggio da un milione di euro all’anno: una cifra enorme per un incarico che non impegnerebbe quotidianamente l’ex capitano e che non verrebbe accompagnato da responsabilità sul piano tecnico e societario.

La trattativa sull’incarico

Ma è proprio sui compiti di Totti che sta vertendo la trattativa. L’ex capitano non vuole essere solo il volto della Roma, ambisce a dare il suo contributo concreto nella crescita tecnica e societaria del club. Per questo motivo i Friedkin avrebbero aperto a un successivo ruolo da consulente del club, per approdo finale a un ruolo operativo – ancora non definito – all’interno dell’area sportiva, ovvero una posizione che abbia un’influenza reale sulle politiche sportive della Roma.

Il precedente nella Roma di Pallotta

Totti punta infatti a realizzare nella società dei Friedkin quello che non è riuscito a raggiungere in quella di James Pallotta, nella sua prima esperienza da dirigente della Roma che andò dall’estate 2017 e quella del 2019. Quando diede l’addio alla Roma, Totti accusò infatti il club di non averlo mai coinvolto nelle decisioni riguardanti l’area tecnica. Oggi come allora l’aspirazione di Totti è lavorare per fare grande la Roma, coadiuvando stavolta la squadra formata da Claudio Ranieri, dal d.s. Ricky Massara e da Gasperini.