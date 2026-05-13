Roma, Totti vittima del caso Ranieri, ma ora il rientro può diventare realtà: la richiesta di Gasperini e la mossa di Friedkin

Il caos generato dallo scontro tra l’ormai ex advisor e l’allenatore ha frenato l’operazione di rientro in società della leggenda giallorossa

Lo scontro in casa Roma tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, concluso con il licenziamento dell’advisor, ha frenato l’operazione che avrebbe dovuto portare al rientro nella dirigenza di Francesco Totti. Ora, però, la bandiera giallorossa può davvero tornare in società: lo vuole Gasp e Ryan Friedkin è pronto ad accontentarlo.

Roma, Totti vittima dello scontro Gasperini-Ranieri

Alla fine Francesco Totti ha finito per diventare una vittima dello scontro all’interno della Roma tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, risolto poi col licenziamento dell’advisor della società: quando si è accesa la lotta interna, infatti, il club stava valutando come e quando reinserire l’ex capitano all’interno del proprio organigramma. Totti avrebbe avuto il ruolo di ambasciatore della Roma in vista del centenario che la società festeggerà nel 2027, una posizione che aveva ricevuto l’ok sia di Gasp che di Ranieri.

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Il giudizio di Totti su Gasperini

Il caos scoppiato all’interno della Roma ha frenato il rientro di Totti che ora, però, potrebbe davvero concretizzarsi. “In questo momento non ci pensiamo, come ho sempre detto conta solo la Roma che è la priorità. Il resto verrà di conseguenza”, ha detto oggi la leggenda giallorossa a Sportmediaset, che ha poi speso parole di elogio per Gasperini. “Ha fatto un buon percorso, come primo anno è stato positivo – ha poi aggiunto Totti -. Ora mettiamo da parte quello che è successo e pensiamo alle ultime due partite. Poi si metterà seduto con la società e vedranno cosa fare”. Proprio Gasperini, diventato il fulcro del progetto dopo il licenziamento di Ranieri, è l’uomo che può rendere il rientro di Totti realtà.

La richiesta di Gasp

Oltre a quella di un nuovo d.s. che lavori in sintonia con lui – Ricky Massara è destinato a fare la fine di Ranieri, dopo i contrasti con l’allenatore – Gasperini ha chiesto alla Roma anche un nuovo dirigente che faccia da collegamento tra l’area sportiva e quella amministrativa. Un ruolo in cui Gasp vedrebbe bene proprio Totti: a differenza della prima idea avuta dalla Roma, dunque, l’ex capitano potrebbe rientrare con un ruolo operativo di maggiore peso rispetto a quello di semplice ambasciatore del club. Un’idea che di sicuro piace allo stesso Totti.

La mossa di Ryan Friedkin

La sensazione è che a breve qualcosa possa davvero sbloccarsi, anche perché a Roma è arrivato Ryan Friedkin: l’a.d. del gruppo di famiglia è nella Capitale per gettare le basi della nuova organizzazione societaria e nei prossimi giorni potrebbe proprio incontrare Totti per definire i dettagli del suo rientro in giallorosso. L’impressione è che il parere di Gasperini sull’incarico da affidare all’ex capitano sarà fondamentale.