Roma, Totti si rassegna: 'Scudetto già assegnato'

Francesco Totti, dirigente e storico ex capitano della Roma, ha rilasciato un’intervista alla radio ufficiale del club capitolino, commentando in particolare l’inizio di campionato della squadra giallorossa.

“È un momento particolare perché nessuno si sarebbe aspettato questo inizio di stagione – ha dichiarato l’ex numero 10 – Sono tre partite, non possiamo già dare le colpe a uno o all’altro. Alla fine penso che il campionato sia ancora lungo, ma dobbiamo essere realisti: la Juventus fa un campionato a parte è inutile nasconderlo. Noi dobbiamo fare un campionato con Milan, Inter, Napoli e Lazio. Giochiamo un secondo campionato, la Juventus è fuori concorso. Le aspettative devono essere altre, ma vedendo quello che la Roma ha fatto lo scorso hanno si cerca di migliorare. Per migliorare bisognerebbe arrivare in finale di Champions e vincere il campionato. Tutti cercano di darsi questo obiettivo, ma la realtà è un’altra: noi cerchiamo di arrivare tra il secondo e il quarto posto. L’obiettivo è questo, di passare il turno di Champions e di essere più uniti che mai, perché con l’unione si va lontano. Poi bisogna accantonare le dicerie extra campo e far parlare tutti gli altri. Noi dobbiamo essere uniti e non pensare ad altro”.

Totti ha poi preso le difese del tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco, finito nel mirino della critica dopo le ultime deludenti partite: “Le chiacchiere da bar dei giornalisti, radio e tante altre dobbiamo lasciarle fuori da Trigoria. La realtà dei fatti la sappiamo solo noi. Il mister, posso metterci la mano sul fuoco, è tra i più forti allenatori italiani: è giovane, ha grandi prospettive, grande carattere, non si fa influenzare da nessuno. Penso che con il tempo dimostrerà il suo valore, anche se l’ha già dimostrato lo scorso anno. Roma è una piazza particolare, si aspetta grandi risultati, ha voglia di vincere, ma tutti hanno questa voglia. È tanto tempo che non si vince, ma neanche le altre squadra lo fanno: vince solo la Juventus. Stiamo tutti nello stesso scempio. Dobbiamo stare vicino al mister, noi ma anche i tifosi che sono la spinta per far bene nelle partite”.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 12:15