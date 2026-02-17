Roma, Totti e la verità della cena con Gasperini: il ruolo alla Zanetti, i nodi da scogliere, quanto guadagnerà

L'ex numero 10 ritratta sull'incontro con l'allenatore giallorosso, ma il suo ritorno non sembra in discussione. E spuntano anche le cifre dello stipendio

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il caso Bastoni rischia di offuscare la notizia del sempre più probabile ritorno di Francesco Totti alla Roma nelle vesti di dirigente. Ieri il capitano è uscito allo scoperto confermando quanto già annunciato da Claudio Ranieri nei giorni precedenti: con i Friedkin i discorsi sono avviati. E tutto lascia prospettare la fumata bianca. Certo, restano alcuni nodi da sciogliere e soprattutto va ancora definito il ruolo – che sarà operativo – del capitano, ma la sensazione è che non si assisterà a un Pallotta-bis. L’ex 10 ha poi fatto una precisazione social sulla cena con Gasperini.

Totti a cena Gasperini

Della cena col tecnico di Grugliasco che sta riportando in alto la Roma aveva fatto menzione lo stesso ‘Pupone’ ai microfoni di Sky. Un incontro “al di fuori della Roma. Abbiamo parlato di tutto, non solo di calcio, anche di argomenti extra-sportivi”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In una storia su Instagram, però, è arrivata la parziale retromarcia, con una battuta in pieno stile Totti: “In tanto mi chiedono della cena con Gasperini. Confermo che l’ho incontrato in un ristorante 2-3 anni fa e non eravamo seduti neppure allo stesso tavolo”. Fa nulla, per pranzare o cenare insieme, magari a Trigoria, ci sarà tempo. Ciò che sta a cuore ai tifosi è il ritorno del capitano. Che sembra solo questione di tempo.

Alla Roma con un ruolo alla Zanetti

Già collaboratore dell’area tecnica e dirigente dell’area sportiva dal 2017 al 2019 durante l’era Pallotta, Totti andò via sbattendo la porta perché di fatto senza un ruolo operativo. I Friedkin non commetteranno lo stesso errore. Se la proprietà americana spinge per il ritorno dell’ex numero 10 è perché intende affidargli un incarico di assoluto prestigio.

Secondo il Corriere dello Sport, si va verso un ruolo alla Zanetti nell’Inter: il vicepresidente nerazzurro ha compiti di rappresentanza istituzionale, chi meglio di Francesco? Totti potrebbe diventare il nuovo ambasciatore della Roma nel mondo, non un direttore sportivo o tecnico ma comunque un dirigente con mansioni ben precise legate alle strategie calcistiche e all’area sportiva del club. Per il Corriere della Sera, invece, non è da escludere che la società decida di consegnargli la responsabilità del settore giovanile.

I nodi da sciogliere e lo stipendio

Alcuni dettagli vanno ancora limati. Quello principale riguarda appunto il ruolo, ma c’è da sistemare anche la questione sponsor. In merito allo stipendio, invece, la quadra sembrerebbe già essere stata trovato. Lo riporta Repubblica: per Totti è pronto un contratto di circa un milione di euro.