Roma, Totti visita Dybala in ospedale e gela i tifosi: frenata sul ritorno in giallorosso 

L’ex capitano, presentatosi a Villa Stuart per dare la sua solidarietà all’argentino, ha smentito l’ipotesi del suo rientro nella dirigenza giallorossa

Paulo Dybala si è recato oggi a Villa Stuart per un’operazione chirurgica che servirà a individuare l’origine del dolore al ginocchio sinistro che lo tormenta da tempo: in ospedale s’è presentato anche Francesco Totti, che ha però gelato i tifosi giallorossi frenando sul suo possibile ritorno nel club.

Roma, Dybala si opera al ginocchio

Paulo Dybala s’è presentato oggi a Villa Stuart per sottoporsi a un intervento chirurgico in artroscopia che dovrebbe aiutare la Roma a risolvere il mistero riguardante il dolore che l’argentino avverte da settimane al ginocchio sinistro. Dopo l’assenza nelle gare con Udinese, Cagliari, Napoli e Cremonese Dybala era tornato in panchina contro la Juventus, ma nell’allenamento di ieri il ginocchio è tornato a fargli male, nonostante gli esami clinici effettuati nelle settimane precedenti avessero evidenziato una semplice infiammazione.

Di qui la scelta dell’operazione: l’artroscopia servirà a dare una diagnosi più precisa e, se possibile, ad intervenire immediatamente. Di fatto, però, Dybala potrebbe restare lontano dal campo fino al termine della stagione o quasi.

Totti frena sul ritorno alla Roma

In questo momento complicato, l’argentino ha trovato la solidarietà di un tifoso speciale: oggi a Villa Stuart c’era infatti anche Francesco Totti. Qualcuno ha pensato che l’ex capitano si sia presentato in ospedale per svolgere una sua prima missione per conto della Roma, nella quale, almeno fino a ieri, pareva prossimo a rientrare in qualità di dirigente. Alla domanda sul suo ritorno in giallorosso, però, Totti ha liquidato i cronisti presenti in ospedale con una battuta laconica quanto preoccupante per i tifosi: “No, non penso”.

L’incontro con Gasperini e le parole di Candela

La frase di Totti arriva come una doccia fredda per tutti coloro che speravano di rivedere l’ex capitano al più presto all’interno della dirigenza giallorossa. La trattativa relativa al suo incarico pareva essersi conclusa positivamente con la cena tenuta lunedì sera tra Totti, Gian Piero Gasperini e l’amico in comune Vincent Candela, che oggi, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha confermato il feeling tra l’ex compagno di squadra e l’attuale tecnico giallorosso. “Il ruolo di Francesco? Si metteranno d’accordo loro, non posso pronunciarmi”, le parole di Candela, che però sembravano alludere a un’intesa ormai raggiunta. “Noi abbiamo fatto una cena tra amici, le trattative spettano a loro e spero troveranno il giusto punto di incontro”, ha anche aggiunto l’ex laterale giallorosso.

Cosa vuole Totti

Come interpretare allora le parole di Totti? Probabilmente l’ex capitano non è ancora convinto al 100% del ruolo che la Roma gli ha offerto e dunque sta provando a prendere tempo per ottenere quello che vuole, ovvero un incarico operativo reale e non solo da uomo immagine. La battuta pronunciata a Villa Stuart, intanto, fa preoccupare i tifosi: il ritorno di Totti non è mai stato tanto vicino, dovesse saltare la delusione sarebbe enorme per tutto il mondo giallorosso.