Roma tra le note positive c'è Tommaso Milanese

Serata no per la Roma di Fonseca ma serata sì per Tommaso Milanese. Il giocatore, classe 2002, ha realizzato nella partita di Europa League contro il CSKA Sofia la sua prima ret con la maglia dei giallorossi.

Aveva fatto già il suo esordio il 5 novembre contro il Cluj, mettendosi in mostra grazie all’assist a Pedro. Il 20 novembre ha anche rinnovato il contratto fino al 2024 e questa sera ha giocato per la prima vola da titolare.

Il futuro è tutto suo e la Roma si gode il suo giovane talento una delle poche note positive di questa sera.

OMNISPORT | 10-12-2020 21:31