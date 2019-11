Roma travolgente in Turchia: qualificazione a un passo

Dopo le soddisfazioni del martedì e del mercoledì di Champions, con tre vittorie e un pareggio e buone possibilità di portare agli ottavi l’intero quartetto di squadre, il calcio italiano sorride anche in Europa League grazie alla bella vittoria della Roma, passata con autorità sul campo dell’Istanbul Basaksehir.

Il 3-0 ottenuto dalla squadra di Fonseca spalanca orizzonti interessanti nel girone: la Roma passa infatti dall’ultimo al secondo posto con 8 punti, tanti quanti il Borussia Moenchengladbach, capolista della Bundesliga e in vantaggio negli scontri diretti rispetto a Dzeko e compagni. I tedeschi hanno vinto in casa del Wolfsberger, già eliminato e prossimo avversario della Roma all’Olimpico nell’ultima giornata. Vincere non dovrebbe essere un’impresa, mentre per il primo posto bisognerà vedere l’esito di Borussia e Basaksehir, terzo a quota 7.

Fonseca ha mandato in campo la formazione migliore e la squadra ha approcciato la partita con personalità, dominando di fatto dal primo minuto. Dopo una protesta per un rigore non concesso per una spinta su Zaniolo, il penalty arriva al 30′ per fallo di mano di Visca: Veretout trasforma aprendo il tabellino e chiudendo di fatto la partita.

Il Basaksehir, infatti, fino a quel momento molto rinunciatario e dedito alle ripartenze, si scopre e concede spazi per le ripartenze della Roma, che si esalta grazie alla vena di Lorenzo Pellegrini, capace di sfornare due assist in tre minuti: al 40’ va in gol Kluivert, poi tocca a Dzeko con un bel pallonetto.

Nella ripresa crollano i ritmi, il Basaksehir non ci crede e la Roma gestisce. Fonseca registra i ritorni di Under e ,, dopo il brutto episodio dagli spalti, con un lancio di un oggetto che ha colpito al capo Pellegrini: l’arbitro interrompe la partita per cinque minuti e fa leggere un avviso dallo speaker dello stadio.

