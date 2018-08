Roma, tre nomi per l'attacco

Monchi prepara l’ultimo colpo di mercato.

Il direttore sportivo giallorosso sta cercando un esterno offensivo che si possa alternare a Cengiz Under sulla sinistra.

Il nome in pole è sicuramente quello di Leon Bailey. Il giocatore del Bayer Leverkusen avrebbe già dato il suo ok al trasferimento nella Capitale: manca l’accordo con i tedeschi che chiedono (minimo) 25 milioni di euro. Gli altri profili seguiti dalla Roma sono David Neres dell’Ajax e Quincy Promes dello Spartak Mosca, finito nel mirino anche del Milan come vice Suso.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 17:10