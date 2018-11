Roma, troppe bocciature: rivoluzione a gennaio

Complice il pareggio sul campo della Fiorentina, la Roma è scivolata al nono posto della classifica di Serie A, ben lontana dalle prime della classe. I giallorossi, a fronte di 18 gol segnati, ne hanno subiti ben 14. Solo quattro successi su 11 gare disputate e tanti giocatori che continuano a non convincere.

Schick, giocatore più caro nella storia del club giallorosso (quasi 40 milioni di euro), continua a deludere. In sei presenze stagionali, zero reti e tanti errori. Non convince anche l'operazione Pastore. Infortuni a parte, l'ex PSG sembra faticare a reggere il ritmo della squadra di Di Francesco. Rendimento scostante anche per Kluivert. L'olandese non ha ancora dimostrato il suo valore. In difficoltà anche Cristante, soprattutto quando viene impiegato come secondo centrocampista centrale. Perotti e Karsdorp sono sempre ai box mentre Marcano ha giocato una manciata di minuti. Under va ad intermittenza e, quando manca De Rossi, la squadra sembra mancare di personalità.

Una situazione delicata che potrebbe portare, a gennaio, ad una vera e propria rivoluzione (il patron Pallotta pare stanco di aspettare un'inversione di rotta). L’uomo mercato Monchi, molto discusso (potrebbe anche lasciare la Roma al termine della stagione in corso, le offerte non mancherebbero), sarebbe già al lavoro per trovare delle soluzioni funzionali al progetto giallorosso, per cercare di rivitalizzare l’intero ambiente. Quasi certa la partenza, in prestito, di Schick (per trovare spazio con continuità), da valutare tutte le altre posizioni. Da non escludere la cessione di un esterno d’attacco (Perotti?). Intanto, c'è da conquistare il pass per gli ottavi di finale di Champions League (mercoledì la delicatissima sfida sul campo del CSKA Mosca). Visti i tanti problemi in campionato, far bene in Champions è vitale per non entrare in una crisi totale.

SPORTAL.IT | 05-11-2018 09:00