Roma 2019-20, gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

La Roma 2019-20 si piazza al terzo posto nella classifica degli stipendi tra le squadre di Serie A con una spesa complessiva di 125 milioni. I giallorossi hanno rinunciato ad alcuni giocatori importanti in sede di campagna acquisti, ma hanno confermato due pezzi da novanta come Dzeko e Zaniolo a cui la società ha ritoccato profumatamente l’ingaggio. Il bosniaco guadagna adesso 5 milioni all’anno più 1 di bonus, mentre il talento under 21 è salito a 2,5. Ancora elevatissima la spesa per un giocatore che nella prima stagione in giallorosso non ha esattamente brillato come Javier Pastore. Spese elevate anche per tutti i nuovi acquisti: Pau Lopez, Spinazzola, Veretout, Smalling e Mkhitaryan guadagnano tutti 3 milioni all’anno.

I contratti dei giocatori della Roma 2019-20: ingaggi e scadenze

Giocatore Ingaggio milioni € Scadenza contratto DZEKO 5+1 2022 PASTORE 4,5 2023 PAU LOPEZ 3 2024 SPINAZZOLA 3 2023 SMALLING 3 2020 VERETOUT 3 2020 MKHITARYAN 3+1 2020 KALINIC 3 2020 FLORENZI 3 2023 PEROTTI 3 2021 KOLAROV 3 2020 ZAPPACOSTA 2,5 2020 DIAWARA 2,5 2024 FAZIO 2,5 2021 ZANIOLO 2,5 2024 UNDER 2,5 2023 JUAN JESUS 2,2 2021 MANCINI 2 2020 LO. PELLEGRINI 2 2022 KLUIVERT 1,8 2023 CRISTANTE 1,5 2023 SANTON 1,5 2022 CETIN 1 2024 MIRANTE 1 2021 FUZATO 0,5 2022 RICCARDI 0,5 2022 ANTONUCCI 0,3 2022

SPORTAL.IT | 10-09-2019 11:20