Internazionali, Tyra Grant si butta via contro Bartunkova: quanta frustrazione per l’azzurra. Basiletti, favola finita

Non senza rammarico Tyra Grant saluta gli Internazionali d'Italia dopo essere stata avanti di un set e un break contro Bartunkova. Fine della favola anche per Basiletti, battuta da Svitolina

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Termina al secondo turno l’avventura agli Internazionali d’Italia di Tyra Grant, che dopo la vittoria su Lisa Pigato è stata eliminata in rimonta – non senza rimpianti – a Nikola Bartunkova, entrata in tabellone come lucky loser visto il forfait all’ultimo di Victoria Mboko. Fine della favola anche per Noemi Basiletti, battuta nettamente da Elina Svitolina.

Tyra parte bene contro Bartunkova

La vittoria nel derby contro Pigato devono aver caricato Tyra, che contro Bartunkova parte alla grande, servendo bene e facendosi subito aggressiva in risposta, guadagnando anche due palle break che però non riesce a sfruttare. Dopo averne salvate due a sua volta Grant riesce finalmente a strappare la battuta alla ceca, involandosi così verso la conquista del primo set per 6-4. A inizio secondo set l’azzurra appare in pieno controllo dello scambio e con le redini del match in mano, come testimonia anche il break conquistato in avvio.

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Crollo di Tyra che si butta via e cede a Bartunkova

A questo punto però il match prende una svolta inaspettata, con Grant che inizia a commettere qualche errore gratuito in più e Bartunkova che prima conquista il contro break e poi strappa nuovamente la battuta a Tyra, che nel finale di parziale prova a reagire conquistandosi una palla break che però la ceca annulla prima di chiudere il set sul 6-3. Sull’onda dell’entusiasmo la ceca parte bene anche nel terzo strappando la battuta all’azzurra, che però trova il contro break nel quarto game. Grant successivamente salva due palle break, ma nel nono game è protagonista di troppi errori, sbagliando un comodo schiaffo al e in seguito, sotto ai vantaggi, finisce col commettere doppio fallo cedendo la battuta a Bartunkova, che nel game successivo chiude l’incontro sul 4-6 6-3 6-4 e approda al terzo turno degli Internazionali d’Italia.

Quanta frustrazione per Tyra

Una sconfitta che ovviamente porta con sé un po’ di rammarico per Tyra, uscita dal campo visibilmente delusa dopo che durante il match aveva mostrato più di qualche segnale di frustrazione, rammaricandosi per tutte le linee colpite dalla sua avversaria e arrabbiandosi con se stessa dopo alcuni errori, arrivando a lanciare a terra la racchetta in due occasioni (riuscendo a romperla in una). Rimane comunque un torneo molto positivo per Grant, che a 18 anni mostra un potenziale davvero interessante, ma che ovviamente deve ancora crescere tanto sul piano tattico e mentale.

Termina la favola di Basiletti

Saluta gli Internazionali d’Italia anche la ventenne Basiletti, che dopo aver superato le pre-qualificazioni, le qualificazioni e battuto Alja Tomljanovic all’esordio nel tabellone principale, oggi si è dovuta arrendere a una superiore Svitolina, che ha fatto valere il suo status di top-10 e ha trionfato col risultato di 6-1 6-3 in un’ora e un quarto.