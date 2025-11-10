Roma-Udinese, moviola: cosa ha pescato il Var sul rigore, le parole dure di Collu a Zaniolo

La prova dell’arbitro Collu all’Olimpico nella gara dell’undicesima giornata di A analizzata al microscopio, il fischietto sardo ne ha ammoniti tre

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Giuseppe Collu, la scelta per Roma-Udinese, è uno dei fischietti più giovani nella Can A-B. Trentacinque anni, Collu aveva già arbitrato tre gare in A due anni fa; si tratta di: Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi. Al Dall’Ara il 2 novembre scorso il debutto stagionale in Bologna-Lecce, poi ha diretto Fiorentina-Genoa -Power Stadium dove è apparso troppo autoritario e Monza-Lecce (idem) bene poi in Atalanta-Udinese e Monza-Como. In questa stagione ha debuttato bene in Milan-Cremonese e Pisa-Roma, è alla settima direzione stagionale in A ma come se l’è cavata il fischietto sardo all’Olimpico?

I precedenti di Collu con Roma e Udinese

Collu aveva un solo precedente con l’Udinese, quello datato 23 aprile 2025 in Torino-Udinese 2-0. Un solo precedente anche con la Roma, che invece con lui ha vinto. Era il 30 agosto 2025: Pisa-Roma 0-1.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Trinchieri con Mucera IV uomo, Dionisi al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro ha ammonito Cristante, Pellegrini, Karlström

Roma-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 4′ l’arbitro non estrae il cartellino nei confronti di Bertola, dopo che quest’ultimo ha interrotto l’azione giallorossa con un fallo di mano. Decisione dubbia. Primo giallo al 28′, è per Cristante, per un’entrata in ritardo su Karlstrom. Al 32′ scintille tra Hermoso e Zaniolo: i due vengono richiamati dall’arbitro Collu, che li invita alla calma, Al 40′ la Roma protesta per un fallo di mano di Kamara in area su cross di Mancini.

Il controllo del Var è molto lungo e porta a un on field review da parte dell’arbitro Collu, che una volta davanti al monitor si accorge che il giocatore dell’Udinese non prende mai il pallone con la gamba sinistra ma col braccio sinistro. “A seguito di revisione il giocatore numero 11 dell’Udinese commette fallo di mano. Decisione finale: calcio di rigore per la Roma”.. Dagli 11 metri segna Pellegrini. Al 46′ lite tra Zaniolo e Koné: l’ex giallorosso scaglia il pallone contro il francese, che reagisce con stizza. L’arbitro interviene subito, ma decide di non estrarre cartellini. Urla però a Zaniolo: “Non lo fare mai più, è chiaro?”. Il giallo arriva al 48′ ed è per Pellegrini per aver stoppato la ripartenza avversaria. Al 50′ Solet butta giù Soulé che lo aveva saltato: manca il giallo al difensore dell’Udinese. Al 62’ giallo per Karlström. Al 79′ percussione di Cristante interrotta da un intervento di Palma, prima di un tiro di El Shaarawy respinto da Okoye. L’unico replay mostrato suggerisce almeno un sospetto di rigore mancato. Dopo 4′ di recupero Roma-Udinese finisce 2-0.