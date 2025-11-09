Roma-Udinese, Zaniolo fa infuriare Koné e l'Olimpico: il gesto dell'ex, la rissa sfiorata e gli insulti della Sud

Ancora una volta nervi tesissimi tra Nicolò e l'ambiente giallorosso. Sui social pioggia di critiche sul calciatore che non ha lasciato un buon ricordo nella Capitale

I rapporti tra Zaniolo e la Roma continuano a essere tesissimi. Anche quest’anno il ritorno all’Olimpico dell’ex dal dente avvelenato si è rivelato ad alta tensione. È bastato un suo gesto per infiammare la Curva Sud e Koné: la rissa sfiorata in campo e gli insulti dalla Curva Sud nel primo tempo della sfida tra i giallorossi e l’Udinese.

Roma-Udinese, scintille tra Zaniolo e Koné

Sul finire del primo tempo, Zaniolo si è reso protagonista di un gesto che ha quasi generato una rissa. Con la mano, probabilmente in via del tutto involontaria nonostante i trascorsi non proprio idilliaci con l’ambiente giallorosso, ha allungato il pallone proprio sul volto di Koné. Che non l’ha presa affatto bene.

Il centrocampista della Roma e nazionale francese ha reagito a muso duro, facendo esplodere l’Olimpico. Sono stati secondi carichi di tensione, ma l’arbitro Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, che poco prima aveva assegnato un rigore ai padroni di casa dopo la segnalazione decisiva del Var per un tocco di mano da parte di Kamara, è riuscito a far rientrare la situazione.

La reazione dell’Olimpico: fischi e insulti al grande ex

I tifosi giallorossi si sono legati al dito l’esultanza dell’ex Nicolò dell’anno scorso, quando proprio all’Olimpico andò a bersaglio con la maglia dell’Atalanta.

E, infatti, è stato accolto nella sua ex arena da una vera e propria pioggia di fischi e cori già alla lettura delle formazioni. Che si sono ripetuti anche in occasione dell’azione incriminata con Koné. Dalla Curva Sud si è levato di nuovo il coro il coro: “Zaniolo pezzo di me..a”.

Bufera sui social: tifosi contro Nicolò

Vale non ha dubbi e lo scrive a chiare lettere su X: “Ve lo dico eh, perché chi ha giocato a calcio, sa: Il gesto di Zaniolo su Konè è volontario. Ecco perché il francese si inca..a a bestia. L’arbitro, che di sport ha fatto i campionati mondiali di Burraco, non lo sa e richiama Konè”.

Per ApocaFede: “Un giovane che a Roma aveva e avrebbe potuto avere tutto, per poi fare queste continue, ridicole sceneggiate. Zaniolo potrà farci pure altri 30 goal in 10 anni, ma resterà sempre e comunque un calciatore piccolo piccolo”. “Provocatore falso e bugiardo, cacciato da ogni squadra ove ha militato” commenta Claudio su Facebook.