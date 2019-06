Roma, ufficiale l'arrivo di Fonseca: ecco le sue richieste di mercato

Proprio come Juventus, Inter e Milan, anche la Roma inizia una nuova era, quella di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, 46 anni, è ufficialmente il nuovo allenatore dei giallorossi. A comunicarlo il club in una nota: l’ormai ex Shakhtar ha incontrato a Londra James Pallotta e ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

“Sono molto felice di essere stato nominato nuovo allenatore della Roma – sono le sue prime parole – e desidero ringraziare tutta la dirigenza del Club per l’opportunità che mi hanno concesso. Sono entusiasta e motivato dalla sfida che ci aspetta e non vedo l’ora di trasferirmi a Roma, di incontrare i nostri tifosi, di cominciare a lavorare. Credo che insieme potremo creare qualcosa di speciale“. Fonseca ha dominato in Ucraina nelle ultime tre stagioni, vincendo tre campionati e altrettante coppe.

I dirigenti stanno già lavorando sul mercato per accontentare il tecnico lusitano. Secondo la Gazzetta dello Sport, per la difesa si valuta il nome di Verissimo, difensore del Santos che costa una decina di milioni, e del suo compagno di squadra Guedes, che si svincolerà a parametro zero. Verissimo nella scorsa stagione è stato a un passo dal Torino.

Per il centrocampo, occhi puntati su Van de Beek dell’Ajax e Jordan Veretout della Fiorentina. Il primo, con cui i capitolini sono in contatto da tempo, vale circa 50 milioni di euro, un po’ troppo per le casse della Roma che ha appena fallito l’appuntamento con la Champions. Veretout, in uscita dai viola, è invece più abbordabile e il suo prezzo si avvicina ai 20 milioni.

Per l’attacco (serve un sostituto di Dzeko a un passo dall’Inter= resiste la grande suggestione Higuain: il Pipita è di ritorno alla Juventus dopo il prestito al Chelsea, da verificare la sua volontà e quella del club bianconero (e di Sarri). L’alternativa low cost è Fernando Llorente del Tottenham, il grande sogno è il bomber del Torino Andrea Belotti, valutato ora sui 60 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 10:23