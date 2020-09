Roma, ultima chance per Smalling

La Roma pronta all’ultimo rilancio per Chris Smalling. Il difensore inglese resta nel mirino dei giallorossi, che sono pronti ad offrire al Manchester United 14 milioni di euro per riavere il centrale dei Red Devils che tanto bene ha fatto in prestito nella scorsa stagione.

Lo United ha fissato il suo cartellino a 18 milioni di euro: nelle prossime ore valuteranno la proposta dei capitolini. Lo riporta Calciomercato.com.

OMNISPORT | 28-09-2020 10:57