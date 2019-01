Roma, ultima chiamata per Di Francesco

Nonostante la pesantissima sconfitta con la Fiorentina, il tecnico Di Francesco non si è dimesso e, al momento, la società giallorossa non sembra intenzionata a cambiare allenatore (nonostante Sousa, ex Fiorentina, sia già pronto a subentrare).

L'impressione è che sarà decisiva la prossima sfida di campionato con la Roma che se la vedrà con il Milan del super bomber Piatek. Il futuro di Di Francesco è nuovamente in bilico ma il ds Monchi continua a restare al fianco del tecnico.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 31-01-2019 08:40