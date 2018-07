Roma, un altro giocatore in partenza

Dopo aver ceduto Nainggolan, la Roma sta per salutare anche Gerson. Il brasiliano, nonostante un contratto fino al 2021, è in uscita. Tante le squadre su di lui, in particolare l'Empoli che sarebbe, al momento, in pole position.

Attenzione anche alla Sampdoria che, visto l'addio di Torreira (Arsenal), potrebbe pensare al giovane giallorosso. Gerson, nel corso dell'ultima stagione, ha fatto intravedere qualche colpo importante ma è mancato a livello di continuità.

SPORTAL.IT | 03-07-2018 08:15