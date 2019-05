Roma, un grande ex difende De Rossi e attacca la società

Se un club ha tante bandiere, capita che nella propria storia abbia avuto pochi capitani. È il caso della Roma, che ha consegnato al mito quasi tutti i giocatori che hanno portato la fascia al braccio, peraltro molti dei quali prodotti del vivaio. Uno di questi è Giuseppe Giannini, il numero 10 più amato prima di Francesco Totti e quartultimo capitano dei giallorossi prima del campione del mondo 2006, con in mezzo i soli Carboni, Balbo e Aldair.

Nel giorno in cui il successore di Totti come capitano, Daniele De Rossi, ha annunciato l’addio alla Roma a fine stagione dopo 17 stagioni, durante una conferenza stampa amara, Giannini ha preso apertamente le difese del numero 16 della Roma, in un intervento ai microfoni di ‘Centro Suono Sport’: “De Rossi meritava ben altro rispetto. Sono molto nervoso, deluso e amareggiato perché De Rossi è un altro pezzo di storia che è stato allontanato e scaricato – ha detto l’ex allenatore, tra le altre, di Grosseto e Gallipoli – Dispiace per il trattamento che è stato riservato a Daniele”.

Per il popolo giallorosso è quindi in arrivo un altro addio commovente, due anni dopo quello di Totti contro il Genoa.

Giannini va però controcorrente arrivando ad augurarsi che De Rossi non giochi l’ultima gara di campionato contro il Parma, temendo una contestazione dei tifosi verso la società. ‘Il Principe’ va all’attacco: “Siamo impotenti dinanzi a tutto questo, mi auguro che contro il Parma Daniele non ci sia, perché temo che quel giorno di commiato e di affetto possa tramutarsi in una contestazione senza precedenti nei confronti di questa società. Lo dico umanamente per lui, perché capisco benissimo cosa sta provando. Sarò malizioso, ma il fatto di avergli fatto fare una conferenza stampa a Trigoria credo sia il sintomo dell’ennesima furbata di questa società, per raccogliere solo un altro grande incasso al botteghino”.

“Daniele è stato ed è un grande giocatore ed ha rappresentato la Roma in Italia e nel Mondo per anni, meritava un altro trattamento – ha concluso Giannini – Dovrebbe disertare Roma-Parma e poi potrebbe organizzarsi per conto suo un addio alla Roma dedicato ai tifosi, al di là delle gare ufficiali. Dopo oltre 600 presenze non puoi essere allontanato con una tweet o una conferenza stampa”.

SPORTAL.IT | 14-05-2019 20:07