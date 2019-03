Roma, un presidente di Serie A vuole succedere a Pallotta

A due mesi dalla fine della stagione la Romaè appesa a un verdetto, quello che riguarda l’eventuale partecipazione alla prossima Champions League, discrimine fondamentale sul piano tecnico ed economico per non rendere del tutto fallimentare l’annata in corso.

Dal fatto se la squadra di Ranieri chiuderà o meno il campionato tra le prime quattro dipenderà molto della programmazione del futuro da parte della società, ma intanto il presidente Pallotta deve registrare un’inattesa manifestazione di interesse per il club.

Ad avanzarla è stato nientemeno che il presidente della SampdoriaMassimo Ferrero.

Ospite di 'Domenica In', l’imprenditore cinematografico, nonché noto tifoso della Roma, è tornato su un tema già affrontato in passato, ovvero il sogno di diventare il proprietario del proprio club del cuore: "Ognuno di noi ha un sogno nel cassetto. Io sono romanista, romano, nato a Testaccio, più di così non si può”.

Ferrero ha anche chiaro quando poter far partire “l’offensiva” per la Roma…: “Un giorno, quando James Pallotta deciderà di andare in pensione, io ci sarò. Io sono pronto, diamo ai lupacchiotti la squadra che si meritano".

La Roma è reduce dalla pesante sconfitta in casa della Spal nella seconda partita della gestione Ranieri, iniziata con la vittoria sull’Empoli dopo l’eliminazione dalla Champions League da parte del Porto, costata l’esonero a Eusebio Di Francesco.

Negli ultimi giorni, peraltro, Ferrero è stato al centro di voci che ipotizzano la cessione della Sampdoria. Il fondo americano York Capital Management sarebbe molto interessato all'acquisizione della società blucerchiata. In ballo una possibile offerta da 120 milioni con Gianluca Vialli, tra gli amministratori della società Sunrise Sports Limited, la società che starebbe veicolando l'offerta del fondo americano, nel ruolo di presidente.



