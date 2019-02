Roma, una vittoria che non piace a Di Francesco

Eusebio Di Francesco è felice fino a un certo punto dopo la sofferta vittoria raccolta dalla sua Roma in casa contro il Bologna.

"Di solito quando le grandi vincono partite del genere scattano i complimenti – riconosce il tecnico giallorosso ai microfoni di 'Sky Sport' -. A me però non piace vincere in questo modo. Nel primo tempo non siamo scesi in campo e il Bologna avrebbe ampiamente meritato il vantaggio. Abbiamo lavorato male e abbiamo compiuto diversi errori a livello individuale".

"Il secondo tempo è andato meglio, dopo che ho cambiato qualcosa a livello tattico. La cosa più importante oggi era conquistare i tre punti e ce l'abbiamo fatta", osserva comunque l'allenatore della squadra capitolina.

SPORTAL.IT | 18-02-2019 23:45