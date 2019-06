Roma, Under pronto a fare le valigie

Under si è messo in evidenza nella sfida Turchia-Francia. Una super prestazione che ha spevantato i tifosi giallorossi. Ora, il giovane turco, potrebbe essere sacrificato per questioni legate al Fair Play (serve una plusvalenza entro la fine di giugno).

Tanti i club sulle tracce del 21enne giallorosso. Si parla di un forte interessamento da parte dell'Arsenal (i Gunners si stanno rinnovando profondamente). La Roma, nel 2017, l'ha acquistato dall'Istambul Basaksehir per circa 13,5 milioni di euro. Ora vale molto di più.

SPORTAL.IT | 10-06-2019 08:56