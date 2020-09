Roma, Under saluta e va in Premier League

Mancano ormai soltanto le ultime formalità del caso per sancire definitivamente il passaggio di Cengiz Under dalla Roma al Leicester.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il club di Premier League ha operato un sorpasso di forza sul Napoli, che pareva il club più vicino al calciatore turco, convincendo la società giallorossa con il pagamento subito di 3 milioni per il prestito oneroso e di 25 milioni per il riscatto, obbligatorio, a fine stagione.

Under, che nella giornata di giovedì svolgerà le visite mediche in Inghilterra, ha giocato nella Roma per tre stagioni, segnando 17 gol in 88 partite giocate tra campionato e coppe.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 17-09-2020 10:15