Roma, quanto veleno su Gasperini: dalla curva ai social un coro di critiche

Il tecnico finisce sotto accusa dopo la scialba prestazione contro la sua ex squadra e per le polemiche nel post gara sugli episodi da moviola

Uno striscione ostile (ma anche tanti a favore), le critiche per le lamentele come faceva a Bergamo e le scintille a bordocampo con Palladino: per Gianpiero Gasperini il ritorno alla New Balance Arena è più amaro che mai. La Roma perde 1-0 ma dalla curva e sui social non si placano le polemiche per l’ex tecnico della Dea.

Gli striscioni dedicati a Gasperini

All’inizio di Atalanta-Roma sono stati esposti vari striscioni in curva. C’è chi fa notare: “Striscione che non tutti stanno facendo notare…la curva sud non si è unita all’omaggio di Gasperini…” E ancora: “Lo striscione polemico della Curva Sud dell’Atalanta nei confronti di Gasperini.” L’allenatore ha poi replicato in conferenza stampa: “Non c’era altro finale, doveva andare così”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non si placano le polemiche sugli striscioni: “La curva sud ha esposto anche lei uno striscione non proprio dello stesso stile…”

La Roma ha ceduto troppo terreno alla Dea

Per alcuni tifosi, il tecnico giallorosso ha fatto concedere troppo terreno all’Atalanta contro la Roma: “Primo tempo inguardabile, decide un gol di Scalvini. Flebile reazione nella ripresa.” E ancora: “Quindi se uno perde (con due squadre almeno nettamente più deboli) non è colpa sua no, ha fatto troppo prima. Forse Gasperini non sta facendo il fenomeno come tutti dicono ma sta lì solo per un campionato a punteggio basso? Qualcuno se lo è chiesto?” E infine: “Tra otto mesi c’è la stagione del Centenario. E la Roma deve fare il Napoli, non la Fiorentina. La fiducia a Gasperini – meno a Massara – al momento non la metto in discussione. Ma non è sicuramente eterna.”

Le polemiche sugli episodi da moviola

Non mancano, infine, le polemiche sugli episodi da moviola di Atalanta-Roma: “Gasperini che definisce il gol concesso a Scalvini una “assurdità mai vista” e altre cose simili è lo stesso che definì “straordinario” quello di De Ketelaere contro il Milan (per me entrambi regolari). Direi che la seduta è tolta, Vostro onore.”

E ancora: “CDK con lui in panchina segnò un gol simile contro il Milan e in quella occasione Gasperini non parlò…non cambi mai!”

C’è chi fa notare: “La Roma è la sua furbizia: dopo Atalanta Roma manda Gasperini a sbraitare (ma non parla del gol annullato a Scamacca) e Svilar a DAZN a dire che era giallo. Ma dopo Roma-Genoa e il cazzotto dato, Svilar non si è visto in tv. Che caduta di stile.”