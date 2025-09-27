Roma-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Dove vedere Roma-Verona di Serie A 2025-26, 5a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Roma-Verona accende la quinta giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma domenica 28 settembre 2025 alle 15. I giallorossi arrivano al match al quarto posto con 9 punti (3 vittorie e una sconfitta; 3 gol fatti, 1 subito), mentre gli scaligeri sono al quindicesimo posto con 3 punti (3 pareggi e 1 sconfitta; 2 gol segnati, 6 incassati). Equilibrio difensivo per la Roma, solidità da ritrovare per il Verona, in cerca del primo successo stagionale.

Probabili formazioni di Roma-Verona

A ridosso del fischio d’inizio, la Roma dovrebbe confermare l’assetto a tre dietro: Hermoso, Mancini e Ndicka a protezione di Svilar, con Wesley e Angeliño sugli esterni. In mezzo, la coppia Koné–Cristante darebbe sostanza e prime linee di pressing, mentre Pellegrini potrebbe agire tra le linee a supporto di Soulé e Ferguson.

Il Verona in versione 3-5-2: dietro la catena Unai Núñez–Nelsson–Frese, fascia destra affidata a Belghali e quella sinistra a Bradaric. In cabina di regia Serdar–Akpa Akpro–Bernede; davanti, si va verso la coppia Giovane–Orban.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Pellegrini; Soulé, Ferguson.

Verona (3-5-2): Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

Gli indisponibili di Roma-Verona

Roma – Infortunati: Dybala (infortunio alla coscia), Bailey (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio alla coscia), (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno. Verona – Infortunati: Gagliardini (infortunio alla spalla), Harroui (problema muscolare), Oyegoke (infortunio al piede), Mosquera (appendicite), Suslov (lesione del legamento crociato anteriore), Valentini (problema al flessore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento positivo per la Roma, che arriva da successi pesanti anche in trasferta. Il Verona ha raccolto soprattutto pareggi, ma fatica a trovare il guizzo offensivo.

Roma ok ok ko ok Verona x ko x x

Roma

Roma–Bologna 1-0; Pisa–Roma 0-1; Roma–Torino 0-1; Lazio–Roma 0-1.

Verona

Udinese–Verona 1-1; Lazio–Verona 4-0; Verona–Cremonese 0-0; Verona–Juventus 1-1.

L’arbitro di Roma-Verona

Roma-Verona si gioca allo Stadio Olimpico di Roma; arbitro designato è il sig. Feliciani. Al VAR ci sarà Ghersini, AVAR Abisso, con assistenti Capaldo–Cavallina e IV ufficiale Crezzini. Al momento non sono disponibili dati statistici dettagliati sulle sue direzioni in questa stagione.

Arbitro: FELICIANI

Assistenti: CAPALDO – CAVALLINA

– IV: CREZZINI

VAR: GHERSINI

AVAR: ABISSO

Statistiche interessanti

All’Olimpico la Roma costruisce gran parte della propria forza: tradizione favorevole con l’Hellas Verona e striscia interna lunghissima senza sconfitte con gli scaligeri. I giallorossi stanno brillando per fase difensiva (un solo gol subito nelle prime quattro) e per gestione del pallone, seconda solo all’Inter. Occhi su Pellegrini, sempre a referto da 11 stagioni in A. La chiave potrebbe essere l’ampiezza: i giallorossi con Wesley e Angeliño, gli scaligeri con Belghali e Bradaric.

Nelle ultime cinque sfide di Serie A tra Roma e Verona ha sempre festeggiato la squadra di casa, compreso l’1-0 giallorosso dell’ultimo incrocio all’Olimpico. La Roma non perde in casa contro l’ Hellas Verona da 28 gare di campionato: una tradizione quasi intoccabile, con l’ultimo colpo esterno scaligero datato 1973. Roma difesa di ferro: un solo gol al passivo nelle prime quattro, dato migliore dei principali campionati europei in avvio 2025/26. Nell’anno solare 2025 la Roma ha vinto il 75% delle partite di Serie A. Partenza “da pareggite” per il Verona : tre X nelle prime quattro giornate, un’ipotesi storicamente rara per gli scaligeri. Nel 2025 il Verona è tra le regine dei pareggi (10): tanti punti muovendo la classifica, ma solo un successo nelle ultime 13. Possesso: solo l’ Inter tiene palla più della Roma ; all’opposto il Verona è fanalino di coda per tempo di gestione. Contrasti e fisicità: il Verona è tra le squadre più fallose ma subisce pochi falli, segno di grande aggressività. Pellegrini va in gol da 11 stagioni di fila in A e contro il Verona ha già inciso spesso: tre reti e tre assist in carriera.



Le statistiche stagionali di Roma e Verona

Numeri alla mano, la Roma spicca per possesso (60.8%), pulizia di palleggio (84.8% di precisione) e solidità: 1 solo gol subito e 3 clean sheet in 4 gare. Il Verona produce tiri in quantità simile (20 nello specchio) ma converte poco (2 gol), con un possesso più basso (35.7%) e maggiore volume di conclusioni concesse. Gara che promette: gestione e pazienza Roma contro corsa e verticalità degli scaligeri.

Roma Verona Partite giocate 4 4 Partite vinte 3 0 Partite pareggiate 0 3 Partite perse 1 1 Gol totali segnati 3 2 Gol totali subiti 1 6 Clean sheet 3 1 Possesso palla (%) 60.8 35.7 Tiri in porta 20 20 Tiri totali 47 43 Tiri concessi 35 52 Precisione passaggi (%) 84.8 76.1 Cartellini gialli 5 7

Dove vedere Roma-Verona in tv o in streaming

• Partita: Roma-Verona; • Data: domenica 28 settembre 2025; • Orario: 15:00; • TV/Streaming: DAZN; • Luogo: Roma; • Stadio: Stadio Olimpico.

FAQ Quando e a che ora si gioca Roma-Verona? Domenica 28 settembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Roma-Verona? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi trasmette Roma-Verona in TV o streaming? La partita è in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Roma-Verona? L’arbitro è Feliciani, con assistenti Capaldo e Cavallina, IV Crezzini, VAR Ghersini e AVAR Abisso.