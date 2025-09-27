Roma-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Roma-Verona accende la quinta giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma domenica 28 settembre 2025 alle 15. I giallorossi arrivano al match al quarto posto con 9 punti (3 vittorie e una sconfitta; 3 gol fatti, 1 subito), mentre gli scaligeri sono al quindicesimo posto con 3 punti (3 pareggi e 1 sconfitta; 2 gol segnati, 6 incassati). Equilibrio difensivo per la Roma, solidità da ritrovare per il Verona, in cerca del primo successo stagionale.
- Probabili formazioni di Roma-Verona
- Gli indisponibili di Roma-Verona
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Roma-Verona
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Roma e Verona
- Dove vedere Roma-Verona in tv o in streaming
Probabili formazioni di Roma-Verona
A ridosso del fischio d’inizio, la Roma dovrebbe confermare l’assetto a tre dietro: Hermoso, Mancini e Ndicka a protezione di Svilar, con Wesley e Angeliño sugli esterni. In mezzo, la coppia Koné–Cristante darebbe sostanza e prime linee di pressing, mentre Pellegrini potrebbe agire tra le linee a supporto di Soulé e Ferguson.
Il Verona in versione 3-5-2: dietro la catena Unai Núñez–Nelsson–Frese, fascia destra affidata a Belghali e quella sinistra a Bradaric. In cabina di regia Serdar–Akpa Akpro–Bernede; davanti, si va verso la coppia Giovane–Orban.
- Roma (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Pellegrini; Soulé, Ferguson.
- Verona (3-5-2): Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
Gli indisponibili di Roma-Verona
- Roma – Infortunati: Dybala (infortunio alla coscia), Bailey (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Verona – Infortunati: Gagliardini (infortunio alla spalla), Harroui (problema muscolare), Oyegoke (infortunio al piede), Mosquera (appendicite), Suslov (lesione del legamento crociato anteriore), Valentini (problema al flessore). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Momento positivo per la Roma, che arriva da successi pesanti anche in trasferta. Il Verona ha raccolto soprattutto pareggi, ma fatica a trovare il guizzo offensivo.
|Roma
|ok
|ok
|ko
|ok
|Verona
|x
|ko
|x
|x
- Roma
Roma–Bologna 1-0; Pisa–Roma 0-1; Roma–Torino 0-1; Lazio–Roma 0-1.
- Verona
Udinese–Verona 1-1; Lazio–Verona 4-0; Verona–Cremonese 0-0; Verona–Juventus 1-1.
L’arbitro di Roma-Verona
Roma-Verona si gioca allo Stadio Olimpico di Roma; arbitro designato è il sig. Feliciani. Al VAR ci sarà Ghersini, AVAR Abisso, con assistenti Capaldo–Cavallina e IV ufficiale Crezzini. Al momento non sono disponibili dati statistici dettagliati sulle sue direzioni in questa stagione.
- Arbitro: FELICIANI
- Assistenti: CAPALDO – CAVALLINA
- IV: CREZZINI
- VAR: GHERSINI
- AVAR: ABISSO
Statistiche interessanti
All’Olimpico la Roma costruisce gran parte della propria forza: tradizione favorevole con l’Hellas Verona e striscia interna lunghissima senza sconfitte con gli scaligeri. I giallorossi stanno brillando per fase difensiva (un solo gol subito nelle prime quattro) e per gestione del pallone, seconda solo all’Inter. Occhi su Pellegrini, sempre a referto da 11 stagioni in A. La chiave potrebbe essere l’ampiezza: i giallorossi con Wesley e Angeliño, gli scaligeri con Belghali e Bradaric.
-
- Nelle ultime cinque sfide di Serie A tra Roma e Verona ha sempre festeggiato la squadra di casa, compreso l’1-0 giallorosso dell’ultimo incrocio all’Olimpico.
- La Roma non perde in casa contro l’Hellas Verona da 28 gare di campionato: una tradizione quasi intoccabile, con l’ultimo colpo esterno scaligero datato 1973.
- Roma difesa di ferro: un solo gol al passivo nelle prime quattro, dato migliore dei principali campionati europei in avvio 2025/26.
- Nell’anno solare 2025 la Roma ha vinto il 75% delle partite di Serie A.
- Partenza “da pareggite” per il Verona: tre X nelle prime quattro giornate, un’ipotesi storicamente rara per gli scaligeri.
- Nel 2025 il Verona è tra le regine dei pareggi (10): tanti punti muovendo la classifica, ma solo un successo nelle ultime 13.
- Possesso: solo l’Inter tiene palla più della Roma; all’opposto il Verona è fanalino di coda per tempo di gestione.
- Contrasti e fisicità: il Verona è tra le squadre più fallose ma subisce pochi falli, segno di grande aggressività.
- Pellegrini va in gol da 11 stagioni di fila in A e contro il Verona ha già inciso spesso: tre reti e tre assist in carriera.
Le statistiche stagionali di Roma e Verona
Numeri alla mano, la Roma spicca per possesso (60.8%), pulizia di palleggio (84.8% di precisione) e solidità: 1 solo gol subito e 3 clean sheet in 4 gare. Il Verona produce tiri in quantità simile (20 nello specchio) ma converte poco (2 gol), con un possesso più basso (35.7%) e maggiore volume di conclusioni concesse. Gara che promette: gestione e pazienza Roma contro corsa e verticalità degli scaligeri.
|Roma
|Verona
|Partite giocate
|4
|4
|Partite vinte
|3
|0
|Partite pareggiate
|0
|3
|Partite perse
|1
|1
|Gol totali segnati
|3
|2
|Gol totali subiti
|1
|6
|Clean sheet
|3
|1
|Possesso palla (%)
|60.8
|35.7
|Tiri in porta
|20
|20
|Tiri totali
|47
|43
|Tiri concessi
|35
|52
|Precisione passaggi (%)
|84.8
|76.1
|Cartellini gialli
|5
|7
Dove vedere Roma-Verona in tv o in streaming
• Partita: Roma-Verona; • Data: domenica 28 settembre 2025; • Orario: 15:00; • TV/Streaming: DAZN; • Luogo: Roma; • Stadio: Stadio Olimpico.
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Roma-Verona?
-
Domenica 28 settembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Roma-Verona?
-
Allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi trasmette Roma-Verona in TV o streaming?
-
La partita è in diretta su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Roma-Verona?
-
L’arbitro è Feliciani, con assistenti Capaldo e Cavallina, IV Crezzini, VAR Ghersini e AVAR Abisso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.