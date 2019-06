Roma, verso l'addio un altro romano: l'offerta del Milan

Il Milan è a caccia di un centrocampista di qualità per la prossima stagione. Sulla lista di Maldini e Gazidis sono due i nomi caldi: Jordan Veretout e Lorenzo Pellegrini.

Secondo indiscrezioni la società meneghina sta per preparare un’offerta importante per il centrocampista francese della Fiorentina: il Diavolo è pronto a sborsare venti milioni di euro, una somma vicina alle richieste della società viola, che ne vuole 25. Inoltre la volontà di partire da parte del transalpino potrebbe fare la differenza. Su di lui ci sono però anche Roma e Napoli.

L’alternativa a cui stanno pensando gli uomini di mercato del club rossonero è clamorosa: si tratta del mediano della Roma Lorenzo Pellegrini, colonna della Nazionale Under 21. Secondo quanto riporta Sky, i giallorossi lo valutano circa 30 milioni di euro, una somma pari al prezzo della sua clausola rescissoria: dopo il turbolento addio di De Rossi e Totti non è da escludere la partenza di un altro romano.

Totti nella sua conferenza stampa d’addio ha così elogiato Pellegrini: “Ho sentito Lorenzo e gli faccio nuovamente i complimenti per ieri. A lui gli ho promesso tante cose e spero che queste cose possano avverarsi. E’ un ragazzo speciale, forte, una persona pulita che può dare tanto a questa maglia. E’ tifoso della Roma e qualche romano in squadra serve sempre perché a vedere un giocatore ridere dopo una sconfitta un giocatore non è bello”. Pellegrini piace anche al Tottenham.

SPORTAL.IT | 18-06-2019 09:58