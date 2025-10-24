Europa League, Roma-Viktoria Plzen, moviola: i dubbi sul gol annullato al 95’, la verità sul rigore, nervi tesi in campo

La prova dell’arbitro Meler all’Olimpico nel match di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto turco ha ammonito sei giocatori

Originario di Selcuk (Smirne) Halil Umut Meler, l’arbitro designato per Roma-Viktoria Plzen – è nato il primo agosto 1986 ed ha una ridotta esperienza di gare ad altissimo livello. Il fischietto turco ha fatto in passato parlare di sé non per errori tecnici o altro, bensì per un’aggressione piuttosto brutale in campo. L’11 dicembre 2023, un lunedì, il presidente poi dimissionario dell’Ankaragucu, Faruk Koca, lo aveva steso con un destro in pieno volto dopo l’1-1 della sua squadra contro il Rizespor. Una frattura appena sotto l’occhio sinistro la diagnosi all’ospedalizzato Meler, stramazzato sul campo nell’occasione. Vediamo come se l’è cavata ieri all’Olimpico.

I precedenti di Meler con la Roma

Una vittoria giallorossa e un pari nei due precedenti tra le due squadre. Meler non aveva mai diretto prima i giallorossi e neanche i cechi. E’ stato il primo incrocio per lui con entrambe le squadre.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Özkara e Duran con Sağlam IV uomo, lo svizzero Fedayi San al Var e il francese Brisard all’Avar, l’arbitro ha ammonito 6 giocatori: Durosinmi, Celik, Souarè, Spacil, Cerv, Mancini.

Roma-Viktoria, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 30′, è per il nigeriano Durosinmi. Wesley mette il cross e trova la testa di Pisilli che impatta. Il pallone però viene deviato dal braccio largo del difensore del Viktoria Plzen. Dopo il Check del VAR l’arbitro viene richiamato all’on field review e, dopo un rapido controllo, assegna giustamente il rigore. Al 55′ ammonito il tecnico del Plzen per proteste. Al 59′ Celik prende l’ammonizione dopo un fallo sulla propria trequarti.

Al 59′ ammonito anche Souarè. Al 66′ per un fallo su Wesley giallo per Spacil. Al 75′ ammonito Cerv per fallo ai danni di Dybala. All’82’ Mancini prende un giallo dopo una reazione contro l’attaccante avversario. Al 93′ Wesley viene spinto sul limite dell’area di rigore e l’arbitro non fischia fallo. Il VAR non può intervenire dato che il fallo è stato commesso fuori dall’area. Al 95′ la Roma fa il 2-2 con Pisilli ma l’arbitro annulla perché il centrocampista giallorosso si trovava in fuorigioco al momento del tiro. La partita finisce così 2-1 per i ceki.