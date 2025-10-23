Roma-Viktoria Plzen dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Europa League 2025/2026

La Roma cerca di ritrovarsi anche in Europa League, contro il Viktoria Plzen consapevole di vantare le risorse, fisiche e tecniche, per collocarsi in una zona più agevole della classifica, quando ormai siamo alla terza giornata. Dopo la sconfitta contro il Lille, i giallorossi ospiteranno all’Olimpico il Viktoria imbattuto fino al match contro l’undici di Gasperini che è chiamato a imprimere una svolta al cammino europeo. Appuntamento questa sera, giovedì 23 ottobre, alle ore 21:00 con la partita del riscatto.
- La situazione della Roma e del Viktoria Plzen
- Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in diretta tv
- Roma-Viktoria Plzen in streaming
- Probabili formazioni
- L'arbitro, VAR e AVAR
La Roma di Gasperini deve trovare la quadra anche sul fronte della competizione europea, che è giunta ormai alla sua terza giornata. La squadra giallorossa arriva a questo appuntamento con una collocazione che la pone a metà classifica, con una sconfitta e una vittoria che mettono in evidenza la necessità di un cambiamento netto di risultato. Il Viktoria è appena sopra la Roma, che deve comunque emanciparsi dalla zona spareggi che poco giovano a umore e anche agli introiti.
Ricapitolando, dunque, di seguito troverete le informazioni per il match in calendario questa sera, 23 ottobre:
- Partita: Roma-Viktoria Plzen
- Stadio: Olimpico
- Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K
- Streaming: SkyGO, NOW
- Data: 23 ottobre 2025
- Orario: 21
- Competizione: Europa League
Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in diretta tv
Per quanti intendere seguire in diretta tv la sfida dell’Olimpico, tra Roma e Viktoria, la partita valida per la terza giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).
Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Roma-Viktoria Plzen in streaming
Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Roma e Viktoria in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto. Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.
Probabili formazioni
Passiamo al capitolo probabili formazioni. Gasp prova a risolvere i dubbi e a puntare su una formazione anche innovativa con Svilar e poi Celik, Mancini, Ndicka mentre a centrocampo Wesley, Cristante, Koné, Angelino con in attacco Soulé, Dybala e Dovbyk prima punta.
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
- VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Jedlička; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spacil; Memic, Vydra, Adu; Durosimni. Allenatore: Hysky.
L’arbitro, VAR e AVAR
L’arbitro di Roma-Viktoria Plzen sarà il turco Halil Umut Meler Meler, che ha diretto i match Bruges-Atalanta, partita non proprio indimenticabile per Gasperini. A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Abdullah Özkara e Bersan Duran. Il quarto uomo sarà invece Kadir Sağlam, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente lo svizzero San e il francese Brisard.