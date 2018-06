Roma, visite mediche per Mirante

Quinto acquisto per il direttore sportivo Monchi: dopo gli arrivi di Coric, Marcano, Cristante e Kluivert, è il momento di Antonio Mirante dal Bologna. L'operazione consiste in uno scambio tra il 35enne ex Parma che si trasferisce nella capitale per fare il secondo portiere e il polacco Skorupski che invece effettua il percorso inverso.

Questa mattina il classe 1983 ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart per poi firmare e diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Roma.

SPORTAL.IT | 21-06-2018 13:15