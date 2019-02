Roma, vittoria-thrilling a Frosinone: ma un big va ko

Vittoria più sofferta del previsto, ma preziosissima, per la Roma, che inaugura la serie dei due derby ravvicinati con un rocambolesco 3-2 in casa del Frosinone. La squadra di Di Francesco centra la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, risultato minimo in una serata in cui il tecnico giallorosso aveva puntato su un ampio turnover in vista della gara contro la Lazio di sabato prossimo e del ritorno degli ottavi di Champions sul campo del Porto del 6 marzo. Alla fine quindi la Roma, che sale a 44 punti, resta in scia al Milan quarto a quota 46 dopo la vittoria nell'anticipo del venerdì sull'Empoli, mentre il Frosinone rimane fermo a 16 punti al penultimo posto, dopo aver accarezzato il sogno di strappare un punto che avrebbe fatto classifica e morale. Di Francesco trema però per l'infortunio alla caviglia subito nel finale da Manolas, uscito in barella.

Gara non bella sul piano tecnico, ma molto combattuta. Il Frosinone parte meglio e va in vantaggio al quinto minuto grazie a un tiro dalla distanza di Ciano, ma soprattutto a una papera di Olsen, protagonista contro il Genoa e invece protagonista qui di una respinta goffa che fa carambolare il pallone in rete. Qui però il Frosinone commette l’errore di smettere di giocare, così la Roma, pur manovrando con lentezza, trova l’uno-due che pare chiudere i conti: al 30’ pareggia Dzeko su incertezza di Goldaniga, al 32’ raddoppia Pellegrini su invito di El Shaarawy. Stavolta però è la Roma a non chiudere i conti, così Baroni pesca il jolly Pinamonti, che al 32’ fa 2-2 dopo una bella combinazione con Ciano. Roma in confusione, il Frosinone accarezza il colpaccio, ma al 94’Dzeko fa doppietta su altro assist di El Shaarawy e amnesia collettiva della difesa frusinate.

Nell’altro anticipo della 25a giornata, giocato nel pomeriggio, il Torino ha battuto per 2-0 l’Atalanta, agganciando in classifica la squadra di Gasperini e entrando in piena corsa per un posto nella prossima Europa League. Frosinone resta invece in attesa dei risultati delle concorrenti e in particolare del Bologna terzultimo, impegnato in casa contro la Juventus, e della Spal, che giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

SPORTAL.IT | 23-02-2019 22:45